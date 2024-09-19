Подпольную ночлежку для мигрантов накрыли в Новосибирске

Posted 19 сентября, 09:41
Published 19 сентября, 09:41
Modified 19 сентября, 11:29
Updated 19 сентября, 11:29
Проверяющие нагрянули в строение на Солнечногорской улице, в нет были оборудованы спальные места для постоянного проживания иностранцев.
В результате проверки оказалось, что один иностранец находится в России без юридических оснований, в ближайшее время его выдворят за пределы страны. Отметим, что в последние месяцы в Новосибирской области рейды по выявлению незаконных мигрантов проводятся часто.
Собственник здания, в котором был оборудован хостел, также ответит перед законом.