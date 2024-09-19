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Posted 19 сентября, 09:41

Published 19 сентября, 09:41

Modified 19 сентября, 11:29

Updated 19 сентября, 11:29

Подпольную ночлежку для мигрантов накрыли в Новосибирске

Подпольную ночлежку для мигрантов накрыли в Новосибирске

19 сентября 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
В Советском районе прошел рейд по выявлению мигрантов-нелегалов, сотрудники правоохранительных органов проверяли места, где могут проживать иностранцы, нарушающие законодательство РФ, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверяющие нагрянули в строение на Солнечногорской улице, в нет были оборудованы спальные места для постоянного проживания иностранцев.

В результате проверки оказалось, что один иностранец находится в России без юридических оснований, в ближайшее время его выдворят за пределы страны. Отметим, что в последние месяцы в Новосибирской области рейды по выявлению незаконных мигрантов проводятся часто.

Собственник здания, в котором был оборудован хостел, также ответит перед законом.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Мигранты
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