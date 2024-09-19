Скандальный развод Бакальчуков закончился стрельбой в Wildberries, слезами и смертями

18 сентября в головной офис «Вайлдберриз» ворвались неизвестные с пистолетами. Внутри произошла перестрелка. Семь человек получили ранения, двое погибших охранников — один из Новосибирска. В СМИ начала распространяться информация, что одним из нападавших был сам Владислав Бакальчук. Его, вместе с другими подельниками, задержали. Им предъявлены обвинения по разным статьям, включая убийство, незаконное хранение оружия, покушение на жизнь правоохранителя. Сам же Бакальчук свою вину отрицает, заявляя, что это на него совершили нападение и все обвинения в его адрес — настоящая клевета. Вопрос о возможной мере пресечения еще не решен. Адвокаты бизнесмена в один голос говорят, что их подопечный всего лишь на допросе.