Скандальный развод Бакальчуков закончился стрельбой в Wildberries, слезами и смертями

Posted 19 сентября, 10:30
Published 19 сентября, 10:30
Modified 19 сентября, 10:32
Updated 19 сентября, 10:32
На развод с Владиславом Татьяна подала 30 июля. В браке они были более 20 лет. Мирного расторжения их союза не получилось. Сначала решался вопрос права опеки, затем юридические нюансы, а после раздел имущества, что и послужило «красной тряпкой» в этой истории. Владислав не хотел терять бизнес, ведь строил он его вместе с женой, однако ему принадлежал всего 1% от «Вайлдберриз».
Летом глава семейства обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой спасти их бизнес: мол компания Russ намерена разорить из дело, так как его жена подписала договор о слиянии фирм. Также сообщалось, что Татьяну якобы оградили от детей и мужа рейдеры. На защиту бизнесмена встал и рэпер Тимати, который также заявил о неверности основательницы маркетплейса.
Однако позже и сама Татьяна вышла на связь. По ее словам, никаких рейдерских захватов не было, а такая шумиха связана с ее разводом. Тогда она призналась, что не один год желала развестись с Владиславом, так как их брак не был идеален. Никто и подумать не мог, что развод Бакальчуков получит такую развязку.
18 сентября в головной офис «Вайлдберриз» ворвались неизвестные с пистолетами. Внутри произошла перестрелка. Семь человек получили ранения, двое погибших охранников — один из Новосибирска. В СМИ начала распространяться информация, что одним из нападавших был сам Владислав Бакальчук. Его, вместе с другими подельниками, задержали. Им предъявлены обвинения по разным статьям, включая убийство, незаконное хранение оружия, покушение на жизнь правоохранителя. Сам же Бакальчук свою вину отрицает, заявляя, что это на него совершили нападение и все обвинения в его адрес — настоящая клевета. Вопрос о возможной мере пресечения еще не решен. Адвокаты бизнесмена в один голос говорят, что их подопечный всего лишь на допросе.
Так комментируют задержание на 48 часов Владислава Бакальчука адвокаты:
«Это вопиющее и беспрецедентное нарушение прав нашего подзащитного. Человек, на которого было совершено покушение в центре Москвы, на глазах у десятка свидетелей, внезапно сам стал обвиняемым по целому ряду уголовных дел. Не смотря на показания очевидцев и видеозаписи, подтверждающие, что огонь был открыт изнутри офиса, представителями другой стороны конфликта. Однако вместо того, чтобы разобраться в случившемся, органы следствия арестовали В. С. Бакальчука и оказывают давление на его адвокатов. Обвинения в убийстве абсурдны, т. к. Владислав Сергеевич и его коллеги отправлялись на заранее согласованную встречу для урегулирования корпоративного конфликта».
Татьяна в слезах обратилась к своему супругу. На эмоциях она давила на его совесть, задавая вопрос, что он натворил.
«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?».
Также предпринимательница сообщила о том, что в компании 19 сентября объявлен днем траура.
«К огромному сожалению, итогом вчерашнего беспредела стали оборвавшиеся жизни сотрудников охраны нашего офиса. Это горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, братьев и сыновей. Мы обязательно окажем им необходимую поддержку. Я не раз говорила, что Wildberries, а теперь и РВБ — это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура. Мы уверены, что виновники понесут наказание в соответствии с законом».
После подписание договора о слиянии с рекламной компанией Russ, Татьяна потеряла приличную сумму дохода. По данным Forbes, ее состояние стало меньше на 3,8 млрд долларов. В текущем году бизнеследи занимала 22-ем место в рейтинге миллиардеров с доходом в 7,4 млрд долларов, то теперь эта сумма снизилась до 4,1 млрд. Но даже такие потери не делают Бакальчук бедной женщиной.