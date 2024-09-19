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Posted 19 сентября, 11:26

Published 19 сентября, 11:26

Modified 19 сентября, 11:28

Updated 19 сентября, 11:28

ТЦ «Сибирский молл» снесут в Новосибирске — что построят на его месте

ТЦ «Сибирский молл» снесут в Новосибирске — что построят на его месте

19 сентября 2024, 11:26
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
На площадке площадью более 11 гектаров возведут высотное здание, рассказал учредитель группы компаний TS Group Александр Бойко.

Торговый центр «Сибирский молл» на улице Фрунзе в Октябрьском районе планируют снести. Это необходимо для реализации нового проекта. О грандиозных планах заявил девелопер, уточнив, что соглашение о создании бюро архитекторов для проекта было подписано на форуме «Технопром-2024». К работе над проектом привлекут порядка 60 студентов НГУАДИ.

Площадь будущего высотного здания превышает 700 тысяч кв. метров. Из них 250 тысяч кв. метров отдадут под жилье. Также здесь предусмотрены апартаменты и конгресс-центр на 1,5 тысячи мест.

Сейчас торговая площадь в «Сибирском молле» занимает 44 тысяч кв. метров.

Согласно договоренностям, девелопер должен построить для арендаторов новые торговые площади и перенести их, а затем уже строить высотку. Реализация проекта займет более семи лет, поскольку договора аренды будут действовать до 2032 года, пишут «Новосибирские новости».

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Пока же «Сибирский молл» ждет ребрендинг, после Нового года обновят фуд-корт. По подсчетам Бойко, только за 2024 год туда инвестировали 40 млн рублей.

Александр Бойко приобрел ТРЦ «Сибирский молл» и расположенный рядом бизнес-центр «Новая высота» в 2023 году за 3,7 млрд рублей.

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