ТЦ «Сибирский молл» снесут в Новосибирске — что построят на его месте

Posted 19 сентября, 11:26
Published 19 сентября, 11:26
Modified 19 сентября, 11:28
Updated 19 сентября, 11:28
Торговый центр «Сибирский молл» на улице Фрунзе в Октябрьском районе планируют снести. Это необходимо для реализации нового проекта. О грандиозных планах заявил девелопер, уточнив, что соглашение о создании бюро архитекторов для проекта было подписано на форуме «Технопром-2024». К работе над проектом привлекут порядка 60 студентов НГУАДИ.
Площадь будущего высотного здания превышает 700 тысяч кв. метров. Из них 250 тысяч кв. метров отдадут под жилье. Также здесь предусмотрены апартаменты и конгресс-центр на 1,5 тысячи мест.
Сейчас торговая площадь в «Сибирском молле» занимает 44 тысяч кв. метров.
Согласно договоренностям, девелопер должен построить для арендаторов новые торговые площади и перенести их, а затем уже строить высотку. Реализация проекта займет более семи лет, поскольку договора аренды будут действовать до 2032 года, пишут «Новосибирские новости».
Пока же «Сибирский молл» ждет ребрендинг, после Нового года обновят фуд-корт. По подсчетам Бойко, только за 2024 год туда инвестировали 40 млн рублей.
Александр Бойко приобрел ТРЦ «Сибирский молл» и расположенный рядом бизнес-центр «Новая высота» в 2023 году за 3,7 млрд рублей.