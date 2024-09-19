ТЦ «Сибирский молл» снесут в Новосибирске — что построят на его месте

Торговый центр «Сибирский молл» на улице Фрунзе в Октябрьском районе планируют снести. Это необходимо для реализации нового проекта. О грандиозных планах заявил девелопер, уточнив, что соглашение о создании бюро архитекторов для проекта было подписано на форуме «Технопром-2024». К работе над проектом привлекут порядка 60 студентов НГУАДИ.