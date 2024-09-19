У новосибирского фейкового «афганца» выявили очередную личность

Но и это еще не всё. В истории появился некий Евгений Рачицкий. Он говорит, что герой публикаций — никакой не Поляков и не Дорожкин. На самом деле его зовут Александр Коршунов. Именно так в 2018 году ему представился мастер по ремонту техники, который его обманул.