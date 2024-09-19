У новосибирского фейкового «афганца» выявили очередную личность

Posted 19 сентября 2024, 04:52
Published 19 сентября 2024, 04:52
Modified 19 сентября 2024, 05:25
Updated 19 сентября 2024, 05:25
Напомним, изначально в СМИ за помощью обратилась сиделка ветерана Афганистана Евгения Полякова. Мужчина несколько лет потерял паспорт и не мог подтвердить свою личность и, следовательно, получить необходимую медицинскую помощь.
Историю прочла жительница Севастополя Лилия Дорожкина и заявила, что это ее отец, который пропал 20 лет назад. И на самом деле его зовут Александр Дорожкин. Мужчина заявил, что не знает новоявленную дочь.
Но и это еще не всё. В истории появился некий Евгений Рачицкий. Он говорит, что герой публикаций — никакой не Поляков и не Дорожкин. На самом деле его зовут Александр Коршунов. Именно так в 2018 году ему представился мастер по ремонту техники, который его обманул.
Рачицкий принес ему на ремонт профессиональную звуковую аппаратуру. А тот не только не исправил неполадки, но и забрал деньги за ремонт и сам усилитель.
Аппаратуру в итоге ему вернуть удалось после нескольких визитов в полицию. Рачицкий утверждает: от действий мастера он пострадал не один.
Запутанной ситуацией заинтересовались федеральные телеканалы, включая Андрея Малахова.