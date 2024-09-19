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Posted 19 сентября, 04:52

Published 19 сентября, 04:52

Modified 19 сентября, 05:25

Updated 19 сентября, 05:25

Новосибирский «афганец» Поляков–Дорожкин может оказаться Коршуновым

У новосибирского фейкового «афганца» выявили очередную личность

19 сентября 2024, 04:52
Фото: 1MI

Новосибирский «афганец» Поляков–Дорожкин может оказаться Коршуновым

В мутной истории появился новый свидетель. Евгений Рачицкий утверждает, что в 2018 году тот же самый человек, по под другой фамилией обманул его на 5 тысяч рублей и присвоил его аппаратуру.

Напомним, изначально в СМИ за помощью обратилась сиделка ветерана Афганистана Евгения Полякова. Мужчина несколько лет потерял паспорт и не мог подтвердить свою личность и, следовательно, получить необходимую медицинскую помощь.

Историю прочла жительница Севастополя Лилия Дорожкина и заявила, что это ее отец, который пропал 20 лет назад. И на самом деле его зовут Александр Дорожкин. Мужчина заявил, что не знает новоявленную дочь.

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Но и это еще не всё. В истории появился некий Евгений Рачицкий. Он говорит, что герой публикаций — никакой не Поляков и не Дорожкин. На самом деле его зовут Александр Коршунов. Именно так в 2018 году ему представился мастер по ремонту техники, который его обманул.

Рачицкий принес ему на ремонт профессиональную звуковую аппаратуру. А тот не только не исправил неполадки, но и забрал деньги за ремонт и сам усилитель.

Аппаратуру в итоге ему вернуть удалось после нескольких визитов в полицию. Рачицкий утверждает: от действий мастера он пострадал не один.

Запутанной ситуацией заинтересовались федеральные телеканалы, включая Андрея Малахова.

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