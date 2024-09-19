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Posted 19 сентября, 06:31

Published 19 сентября, 06:31

Modified 19 сентября, 06:33

Updated 19 сентября, 06:33

В Новосибирске суд огласил наказание водителю за раздавленную об подъезд женщину

В Новосибирске суд огласил наказание водителю за раздавленную об подъезд женщину

19 сентября 2024, 06:31
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
В конце марта 72-летний водитель перепутал педали, выезжая с парковки жилого дома на улице Ватутина, в это время из подъезда выходила ничего не подозревающая женщина, напомнили в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области.

Автомобиль «Тойота» с силой впечатала 68-летнюю женщину в дверь подъезда. Врачи не смогли спасти ее ногу, пришлось ампутировать. Алексей Гусев раскаялся, выплатил 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Потерпевшая стороны не настаивала на строгом наказании для водителя. За нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжелый вред здоровью пострадавшей, суд вынес наказание в виде ограничения свободы на один год, также в течение двух лет Гусев не имеет права садиться за руль.

72-летний водитель на полной скорости задом въехал в подъезд, раздавив женщину
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Мы публиковали видео момент ДТП. Слабонервным лучше не смотреть.

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