В Новосибирске суд огласил наказание водителю за раздавленную об подъезд женщину

Posted 19 сентября, 06:31
Published 19 сентября, 06:31
Modified 19 сентября, 06:33
Updated 19 сентября, 06:33
Автомобиль «Тойота» с силой впечатала 68-летнюю женщину в дверь подъезда. Врачи не смогли спасти ее ногу, пришлось ампутировать. Алексей Гусев раскаялся, выплатил 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
Потерпевшая стороны не настаивала на строгом наказании для водителя. За нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжелый вред здоровью пострадавшей, суд вынес наказание в виде ограничения свободы на один год, также в течение двух лет Гусев не имеет права садиться за руль.