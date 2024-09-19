В Новосибирске суд огласил наказание водителю за раздавленную об подъезд женщину

Потерпевшая стороны не настаивала на строгом наказании для водителя. За нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжелый вред здоровью пострадавшей, суд вынес наказание в виде ограничения свободы на один год, также в течение двух лет Гусев не имеет права садиться за руль.