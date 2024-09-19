В пригороде Новосибирска модернизировали электроснабжение

Posted 19 сентября, 06:02
Published 19 сентября, 06:02
Modified 19 сентября, 06:04
Updated 19 сентября, 06:04
Очередной проект, реализуемый «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») в рамках инвестиционной программы, охватил Кубовинский сельсовет в Новосибирском районе. Этот район, с его живописным ландшафтом, пользуется популярностью среди жителей города как место для дачного отдыха и строительства загородных домов.
За лето специалисты проложили 300 метров кабельных линий и построили почти 3 километра воздушных линий электропередачи, переместив их с частных участков. В рамках учений также были расчищены трассы ЛЭП и подготовлены воздушные линии к осенне-зимнему периоду. Из-за сложного рельефа и значительной протяженности работ эти задачи потребовали значительных усилий и технического обеспечения. Всего на обновление электросетей в Кубовинском сельсовете в этом году было вложено около 9,8 млн рублей.
Реконструкция электросетей в Новосибирской агломерации продолжится в следующем году, но уже сейчас жители поселка Степной и окрестных дачных и коттеджных посёлков могут заметить улучшение в электроснабжении.