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Posted 19 сентября, 06:02

Published 19 сентября, 06:02

Modified 19 сентября, 06:04

Updated 19 сентября, 06:04

В пригороде Новосибирска модернизировали электроснабжение

В пригороде Новосибирска модернизировали электроснабжение

19 сентября 2024, 06:02
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»
Энергетики Новосибирской области продолжают масштабную реконструкцию электросетей, направленную на повышение надежности и качества электроснабжения. Обновление системы элекроснабжения произошло в еще одном районе Новосибирской области.

Очередной проект, реализуемый «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») в рамках инвестиционной программы, охватил Кубовинский сельсовет в Новосибирском районе. Этот район, с его живописным ландшафтом, пользуется популярностью среди жителей города как место для дачного отдыха и строительства загородных домов.

Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»

За лето специалисты проложили 300 метров кабельных линий и построили почти 3 километра воздушных линий электропередачи, переместив их с частных участков. В рамках учений также были расчищены трассы ЛЭП и подготовлены воздушные линии к осенне-зимнему периоду. Из-за сложного рельефа и значительной протяженности работ эти задачи потребовали значительных усилий и технического обеспечения. Всего на обновление электросетей в Кубовинском сельсовете в этом году было вложено около 9,8 млн рублей.

Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»

Реконструкция электросетей в Новосибирской агломерации продолжится в следующем году, но уже сейчас жители поселка Степной и окрестных дачных и коттеджных посёлков могут заметить улучшение в электроснабжении.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Новосибирская область#Инвестиции#Электросети#ЛЭП#Энергетика
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