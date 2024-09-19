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Posted 19 сентября, 12:30

Published 19 сентября, 12:30

Modified 20 сентября, 10:47

Updated 20 сентября, 10:47

Врач сообщила о неочевидном признаке повышенного сахара в крови

19 сентября 2024, 12:30
Зуд в области половых органов и частые урологические проблемы могут указывать на повышенный уровень сахара в крови, сообщает врач-эндокринолог Европейского Медицинского Центра Елена Островская.

Островская отметила, что многие женщины обращаются к гинекологам с жалобами на зуд и выделения, не подозревая, что эти симптомы могут быть связаны с гипергликемией, пишет ИА RuNews24.ru.

У мужчин высокое содержание сахара в крови также часто вызывает урологические заболевания, связанные с воспалительными процессами. Повышенная концентрация сахара в моче создает благоприятную среду для размножения бактерий, что усугубляет проблемы.

Кроме того, врач предупреждает, что повышенный уровень глюкозы негативно влияет на сосуды сетчатки, сердца, почек и нижних конечностей, а игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям для организма, таким как потеря эластичности сосудов и ухудшение кровоснабжения тканей.

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