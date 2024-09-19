Врач сообщила о неочевидном признаке повышенного сахара в крови

Posted 19 сентября, 12:30
Published 19 сентября, 12:30
Modified 20 сентября, 10:47
Updated 20 сентября, 10:47
Островская отметила, что многие женщины обращаются к гинекологам с жалобами на зуд и выделения, не подозревая, что эти симптомы могут быть связаны с гипергликемией, пишет ИА RuNews24.ru.
У мужчин высокое содержание сахара в крови также часто вызывает урологические заболевания, связанные с воспалительными процессами. Повышенная концентрация сахара в моче создает благоприятную среду для размножения бактерий, что усугубляет проблемы.
Кроме того, врач предупреждает, что повышенный уровень глюкозы негативно влияет на сосуды сетчатки, сердца, почек и нижних конечностей, а игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям для организма, таким как потеря эластичности сосудов и ухудшение кровоснабжения тканей.