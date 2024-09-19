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Posted 19 сентября, 02:34

Published 19 сентября, 02:34

Modified 19 сентября, 02:36

Updated 19 сентября, 02:36

Воды не будет только 19 числа

Вы будете смеяться — в Новосибирске вновь оставили людей без горячей воды

19 сентября 2024, 02:34
Фото: Изображение Midjourney
Воды не будет только 19 числа

Три сотни домов останутся безгорячей воды в Новосибирске

В областном центре отключают воду в сотни домах, о чем свидетельствуют данные портала «Мой Новосибирск».

Воду отключат в 291 жилом объекте. Речь идет о горячем водоснабжении. Горожане будут испытывать неудобства только 19 числа.

Отключения произойдут в пяти районах города. Больше всего под отключения пойдут Первомайский (134 дома) и Октябрьский (111 домов). В Калининском и Заельцовском горячей воды не станет в шести и пяти домах соответственно. Также под это попадает Дзержинский район (всего 35 домов — одно из отключений связано с аварией).

В квартиры новосибирцев уже начали подавать тепло. Подключение будет поэтапным и продлится до 30 сентября.

Названы адреса, по которым отопление дадут в первую очередь в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вода#Отключение#Горячая вода#Водоснабжение
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