Вы будете смеяться — в Новосибирске вновь оставили людей без горячей воды

Posted 19 сентября, 02:34
Published 19 сентября, 02:34
Modified 19 сентября, 02:36
Updated 19 сентября, 02:36
Воду отключат в 291 жилом объекте. Речь идет о горячем водоснабжении. Горожане будут испытывать неудобства только 19 числа.
Отключения произойдут в пяти районах города. Больше всего под отключения пойдут Первомайский (134 дома) и Октябрьский (111 домов). В Калининском и Заельцовском горячей воды не станет в шести и пяти домах соответственно. Также под это попадает Дзержинский район (всего 35 домов — одно из отключений связано с аварией).
В квартиры новосибирцев уже начали подавать тепло. Подключение будет поэтапным и продлится до 30 сентября.