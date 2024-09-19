Вы будете смеяться — в Новосибирске вновь оставили людей без горячей воды

Отключения произойдут в пяти районах города. Больше всего под отключения пойдут Первомайский (134 дома) и Октябрьский (111 домов). В Калининском и Заельцовском горячей воды не станет в шести и пяти домах соответственно. Также под это попадает Дзержинский район (всего 35 домов — одно из отключений связано с аварией).