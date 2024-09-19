Вы вряд ли такое ожидали — опубликован прогноз погоды на ближайшие выходные

Posted 19 сентября, 10:28
Published 19 сентября, 10:28
Modified 19 сентября, 10:30
Updated 19 сентября, 10:30
Погода не особо радует новосибирцев осенью-2024, но на этих выходных горожане получат передышку. Согласно информации сервиса «Гисметео», воздух в дневное время будет прогреваться до +20 градусов, по ночам — около +5 градусов. Обещают солнечную погоду.
Аналогичный прогноз дает сервис погоды «Яндекс», но на пару градусов холоднее. В субботу, 21 сентября, и в воскресенье, 22-е, обещают до +18 градусов. По данным сервиса, Солнца ждать не стоит. В субботу небольшой дождь, все выходные будет пасмурно.
С 18 сентября жилой сектор в Новосибирске стали подключать к теплоснабжению. Но при этом во многих домах еще холодно, к тому же, даже горячая вода есть не везде.