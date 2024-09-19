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Posted 19 сентября, 10:28

Published 19 сентября, 10:28

Modified 19 сентября, 10:30

Updated 19 сентября, 10:30

Тепло обещают в Новосибирске на выходных 21–22 сентября

Вы вряд ли такое ожидали — опубликован прогноз погоды на ближайшие выходные

19 сентября 2024, 10:28
Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Тепло обещают в Новосибирске на выходных 21–22 сентября

Грядущие выходные обещают быть очень теплыми, это следует из информации специализированных сервисов.

Погода не особо радует новосибирцев осенью-2024, но на этих выходных горожане получат передышку. Согласно информации сервиса «Гисметео», воздух в дневное время будет прогреваться до +20 градусов, по ночам — около +5 градусов. Обещают солнечную погоду.

Фото: Госметео

Аналогичный прогноз дает сервис погоды «Яндекс», но на пару градусов холоднее. В субботу, 21 сентября, и в воскресенье, 22-е, обещают до +18 градусов. По данным сервиса, Солнца ждать не стоит. В субботу небольшой дождь, все выходные будет пасмурно.

Фото: yandex.ru/pogoda

С 18 сентября жилой сектор в Новосибирске стали подключать к теплоснабжению. Но при этом во многих домах еще холодно, к тому же, даже горячая вода есть не везде.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода#Погода в выходные
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