За 7 месяцев 2024 года Новосибирскую область посетили более 1,6 млн туристов

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, с начала года турпоток в Новосибирской области составил 1 638 293 поездки, только за летние месяцы (июнь–июль) туристы совершили более 650 тысяч путешествий по региону.



В летнем сезоне 2024 года достаточно долгое время держалась высокая температура воздуха и воды, что позволило продлить возможность пляжного отдыха и отдыха на природе. Традиционно самым посещаемым местом в летний период становится Обское водохранилище, которое предлагает гостям обустроенные пляжи, парусный спорт и водные развлечения. Среди наиболее посещаемых районов области — Бердск, Ордынский, Маслянинский, Сузунский районы.