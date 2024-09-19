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Posted 19 сентября, 09:46

Published 19 сентября, 09:46

Modified 19 сентября, 09:48

Updated 19 сентября, 09:48

За 7 месяцев 2024 года Новосибирскую область посетили более 1,6 млн туристов

За 7 месяцев 2024 года Новосибирскую область посетили более 1,6 млн туристов

19 сентября 2024, 09:46
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
За первые 7 месяцев 2024 года туристами было совершено более 1,6 млн туристических поездок по Новосибирской области, что на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По турпотоку Новосибирская область занимает 11 место по стране.

«Внутренний туризм активно развивается и мы видим это и в налоговой отдаче от сферы туризма — за первое полугодие текущего года турбизнес уплатил 7,6 млрд рублей в виде налогов в бюджет Новосибирской области, что в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели», — сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, с начала года турпоток в Новосибирской области составил 1 638 293 поездки, только за летние месяцы (июнь–июль) туристы совершили более 650 тысяч путешествий по региону.

В летнем сезоне 2024 года достаточно долгое время держалась высокая температура воздуха и воды, что позволило продлить возможность пляжного отдыха и отдыха на природе. Традиционно самым посещаемым местом в летний период становится Обское водохранилище, которое предлагает гостям обустроенные пляжи, парусный спорт и водные развлечения. Среди наиболее посещаемых районов области — Бердск, Ордынский, Маслянинский, Сузунский районы.

Высокий спрос на размещение в базах отдыха на природе показал, что в районах области ощущается острая нехватка комфортабельных средств размещения, несмотря на большое количество гостиниц и отелей в Новосибирске. Однако уже в следующем сезоне благодаря государственной поддержке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» появится большое количество современных комфортабельных модульных гостиниц в экологически чистых районах области вблизи природных достопримечательностей региона, где капитальное строительство ограничено.

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Это курорт-отель «Маслянино» в Маслянинском районе, эко-домики на территории санатория «Краснозёрский» в Краснозёрском районе и на территории базы отдыха «Голубое озеро» в г. Бердске. Вблизи Новосибирска откроются новые варианты глэмпинг-размещения на территории базы «Лаки Глэмпинг», модульные домики в экопарке «Чкаловские дачи», на базе отдыха «Медвежка».

«Министерство экономического развития региона ежегодно предоставляет государственную поддержку на создание, благоустройство и реконструкцию объектов туризма, развитие туринфраструктуры, приобретение туристского и гостиничного оборудования, обустройство турмаршрутов и реализацию проектов цифрового туризма. В частности, мы ждем объявления нового конкурсного отбора на строительство модульных гостиниц по нацпроекту „Туризм и индустрия гостеприимства“ на период 2025–2027 годов и призываем предпринимателей начинать готовить заявки. В прошлом периоде по этой программе регион сумел привлечь почти 300 млн рублей финансирования на поддержку 6 предпринимательских инициатив», — сообщил Лев Решетников.
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В послании Федеральному Собранию президент России поставил задачу увеличить турпоток по стране до 140 млн человек в год, а вклад туризма в ВРП до 5%. Для этих целей действует госпрограмма по развитию туризма в Новосибирской области и федеральные средства по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Новосибирская область занимает 11 место в Национальном туристическом рейтинге среди всех субъектов России.

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