За хищение наказали двух жителей Новосибирска — они решили нажиться на страховке

Все произошло в 2022 году. На территории организации, которая занимается ремонтом летательных аппаратов, случилось ДТП: ГАЗель врезалась в самолет АН-2, так как автомобиль забыли поставить на ручник. Воздушное судно получило повреждения, утонили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.