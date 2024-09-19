За хищение наказали двух жителей Новосибирска — они решили нажиться на страховке

Posted 19 сентября, 02:11
Published 19 сентября, 02:11
Modified 19 сентября, 04:06
Updated 19 сентября, 04:06
Все произошло в 2022 году. На территории организации, которая занимается ремонтом летательных аппаратов, случилось ДТП: ГАЗель врезалась в самолет АН-2, так как автомобиль забыли поставить на ручник. Воздушное судно получило повреждения, утонили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Гендиректор коммерческой организации и его помощник решили представить в страховую компанию фальшивые документы. В них говорилось, что их компания является собственником данного самолета и ей был причинен ущерб.
На счет организации перечислили страховые деньги. Преступную схему раскрыли. Суд оштрафовал гендиректора и его помощника на 150 тысяч рублей. Этот приговор еще можно обжаловать.
Самолет, простоявший год на новосибирском поле, начали разбирать на запчасти. Его судьбу долго не могли решить.