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Posted 19 сентября, 02:11

Published 19 сентября, 02:11

Modified 19 сентября, 04:06

Updated 19 сентября, 04:06

Новосибирцев обвиняли в хищении

За хищение наказали двух жителей Новосибирска — они решили нажиться на страховке

19 сентября 2024, 02:11
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцев обвиняли в хищении

Жителей Новосибирска наказали за обман после ДТП с самолетом

Новосибирский суд огласил приговор за хищение чужого имущества из-за обмана по страховке, сообщили в Восточном МСУТ СКР.

Все произошло в 2022 году. На территории организации, которая занимается ремонтом летательных аппаратов, случилось ДТП: ГАЗель врезалась в самолет АН-2, так как автомобиль забыли поставить на ручник. Воздушное судно получило повреждения, утонили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Гендиректор коммерческой организации и его помощник решили представить в страховую компанию фальшивые документы. В них говорилось, что их компания является собственником данного самолета и ей был причинен ущерб.

На счет организации перечислили страховые деньги. Преступную схему раскрыли. Суд оштрафовал гендиректора и его помощника на 150 тысяч рублей. Этот приговор еще можно обжаловать.

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Самолет, простоявший год на новосибирском поле, начали разбирать на запчасти. Его судьбу долго не могли решить.

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