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Posted 19 сентября, 05:12

Published 19 сентября, 05:12

Modified 19 сентября, 05:14

Updated 19 сентября, 05:14

Снимки запрещали

Запрещенные снимки женщин из СССР — только сейчас удалось посмотреть эти фотографии

19 сентября 2024, 05:12
Фото: Изображение Midjourney
Снимки запрещали

В Новосибирске показали Запрещенные снимки женщин из СССР

В Новосибирске составили подборку фото, которые были запрещены во времена СССР — снимки в то время делал известный фотограф.

В СССР действовала цензура на запрещенные фотографии обнаженных женщин. Вернее, представительницы прекрасного пола не всегда были на снимках без одежды: под запрет попадали даже снимки в купальниках.

С цензурой столкнулся и фотограф Николай Бахарев. Он устраивал различные фотосессии в 80-е годы. Не всегда его работы получали «зеленый свет» к публичности. Некоторые его кадры были запрещены к распространению.

Например, романтическая фотосессия мужчины и женщины не дошла в те времена до жителей СССР, пишет Сиб.фм. Также были «забракованы» снимки россиянок в купальниках, хоть и сейчас это кажется весьма безобидным.

Фото: Николай Бахарев

Ранее были опубликованы снимки глав государства, которые наведывались в Новосибирск.

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