Запрещенные снимки женщин из СССР — только сейчас удалось посмотреть эти фотографии

Posted 19 сентября, 05:12
Published 19 сентября, 05:12
Modified 19 сентября, 05:14
Updated 19 сентября, 05:14
В СССР действовала цензура на запрещенные фотографии обнаженных женщин. Вернее, представительницы прекрасного пола не всегда были на снимках без одежды: под запрет попадали даже снимки в купальниках.
С цензурой столкнулся и фотограф Николай Бахарев. Он устраивал различные фотосессии в 80-е годы. Не всегда его работы получали «зеленый свет» к публичности. Некоторые его кадры были запрещены к распространению.
Например, романтическая фотосессия мужчины и женщины не дошла в те времена до жителей СССР, пишет Сиб.фм. Также были «забракованы» снимки россиянок в купальниках, хоть и сейчас это кажется весьма безобидным.