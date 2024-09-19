Житель Новосибирска погиб при нападении на Wildberries — что о нем известно

У Wildberries всё давно идет не гладко. После объявления Татьяны Бакальчук о переделе бизнеса ее муж заявил, что ее держат в заложниках, а детей увезли в неизвестном направлении. Сама же глава Wildberries заявила о многолетнем абьюзе со стороны мужа и желании с ним развестись.