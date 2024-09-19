Житель Новосибирска погиб при нападении на Wildberries — что о нем известно

Posted 19 сентября, 07:16
Published 19 сентября, 07:16
Modified 19 сентября, 07:18
Updated 19 сентября, 07:18
Ислам Эльмурзиев родился в Новосибирске. Профессионально занимался смешанными единоборствами (ММА). Выступал в турнирах, которые организовывает AMC Fight Nights Global. Эльмурзиев зрителям известен как Цечоев.
В момент нападения работал сотрудником охраны в бизнес-центре «Романов двор», где находится головной офис Wildberries.
Глава Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила во всем мужа Владислава, с которым сейчас находится в стадии развода. Ему и шестерым участникам вчерашней потасовки предъявили обвинения. СК возбудил уголовное дело по нескольким тяжелым статьям, включая «Убийство».
У Wildberries всё давно идет не гладко. После объявления Татьяны Бакальчук о переделе бизнеса ее муж заявил, что ее держат в заложниках, а детей увезли в неизвестном направлении. Сама же глава Wildberries заявила о многолетнем абьюзе со стороны мужа и желании с ним развестись.