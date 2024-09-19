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Posted 19 сентября, 07:16

Published 19 сентября, 07:16

Modified 19 сентября, 07:18

Updated 19 сентября, 07:18

Житель Новосибирска погиб при нападении на Wildberries — что о нем известно

Житель Новосибирска погиб при нападении на Wildberries — что о нем известно

19 сентября 2024, 07:16
Фото: 1MI
18 сентября группа людей напала на головной офис Wildberries, погибли два человека, как стало известно, один из них — уроженец Новосибирска.

Ислам Эльмурзиев родился в Новосибирске. Профессионально занимался смешанными единоборствами (ММА). Выступал в турнирах, которые организовывает AMC Fight Nights Global. Эльмурзиев зрителям известен как Цечоев.

В момент нападения работал сотрудником охраны в бизнес-центре «Романов двор», где находится головной офис Wildberries.

Фото: tapology.com

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила во всем мужа Владислава, с которым сейчас находится в стадии развода. Ему и шестерым участникам вчерашней потасовки предъявили обвинения. СК возбудил уголовное дело по нескольким тяжелым статьям, включая «Убийство».

У Wildberries всё давно идет не гладко. После объявления Татьяны Бакальчук о переделе бизнеса ее муж заявил, что ее держат в заложниках, а детей увезли в неизвестном направлении. Сама же глава Wildberries заявила о многолетнем абьюзе со стороны мужа и желании с ним развестись.

Боец ММА из Новосибирска погиб в перестрелке в офисе Wildberries
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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Wildberries
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