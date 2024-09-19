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Posted 19 сентября 2024, 06:19

Published 19 сентября 2024, 06:19

Modified 19 сентября 2024, 06:47

Updated 19 сентября 2024, 06:47

Житель новосибирского Бердска подготовил теракт в Белгородской области

Житель новосибирского Бердска подготовил теракт в Белгородской области

19 сентября 2024, 06:19
Фото: 1MI.
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта на территории Белгородской области, им оказался житель новосибирского Бердска, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Мужчина получал указания от запрещенной организации через мессенджер. Для выполнения задания он раздобыл взрывное устройство, приготовленное кустарным способом. Целью теракта стал подрыв административного объекта.

Несостоявшегося террориста задержали сотрудники УФСБ. Максимальное наказание за покушение на теракт — 20 лет лишения свободы.

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В сентябре житель Новосибирска принес в торговый центр муляж взрывного устройства. Людей эвакуировали из здания, устройство ликвидировали. Мужчину оперативно задержали.

В тот же день сибиряк взял в заложники свою семью — спецназ провел освободительную операцию.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ФСБ#Теракт
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