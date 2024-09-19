Житель новосибирского Бердска подготовил теракт в Белгородской области

Posted 19 сентября, 06:19
Published 19 сентября, 06:19
Modified 19 сентября, 06:47
Updated 19 сентября, 06:47
Мужчина получал указания от запрещенной организации через мессенджер. Для выполнения задания он раздобыл взрывное устройство, приготовленное кустарным способом. Целью теракта стал подрыв административного объекта.
Несостоявшегося террориста задержали сотрудники УФСБ. Максимальное наказание за покушение на теракт — 20 лет лишения свободы.
В сентябре житель Новосибирска принес в торговый центр муляж взрывного устройства. Людей эвакуировали из здания, устройство ликвидировали. Мужчину оперативно задержали.
В тот же день сибиряк взял в заложники свою семью — спецназ провел освободительную операцию.