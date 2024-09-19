Жителя Алтайского края судят за кражу в новосибирском ТЦ — сколько он вынес

Суд приступил к рассмотрению дела о краже в 2016 году. Тогда Константин Новиков с напарником проделали дыру в стене торгового центра в Тогучине. Чтобы обмануть сигнализацию, преступники привязали к удочке одеяла, которые перекрыли датчики движения. Затем подельники похитили сейф. ДНК Новикова нашли на тех самых одеялах, так его и нашли. Его напарника не установили. Сумма похищенного превысила 7 млн рублей. В 2017 году Новикова объявили в федеральный розыск и задержали в 2024 году в Московской области.