Жителя Алтайского края судят за кражу в новосибирском ТЦ — сколько он вынес

Posted 19 сентября, 08:59
Published 19 сентября, 08:59
Modified 19 сентября, 10:11
Updated 19 сентября, 10:11
Суд приступил к рассмотрению дела о краже в 2016 году. Тогда Константин Новиков с напарником проделали дыру в стене торгового центра в Тогучине. Чтобы обмануть сигнализацию, преступники привязали к удочке одеяла, которые перекрыли датчики движения. Затем подельники похитили сейф. ДНК Новикова нашли на тех самых одеялах, так его и нашли. Его напарника не установили. Сумма похищенного превысила 7 млн рублей. В 2017 году Новикова объявили в федеральный розыск и задержали в 2024 году в Московской области.
По п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ уроженцу Алтайского края грозит лишение свободы до 10 лет.
Следующее судебное заседание назначено на 1 октября. Новиков считает, что похищенного сильно преувеличена.