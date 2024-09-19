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Posted 19 сентября, 08:59

Published 19 сентября, 08:59

Modified 19 сентября, 10:11

Updated 19 сентября, 10:11

Жителя Алтайского края судят за кражу ювелирки из новосибирского ТЦ на 7 млн

Жителя Алтайского края судят за кражу в новосибирском ТЦ — сколько он вынес

19 сентября 2024, 08:59
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Жителя Алтайского края судят за кражу ювелирки из новосибирского ТЦ на 7 млн

Мужчина был с подельником, но установить его не удалось, уточнили в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области.

Суд приступил к рассмотрению дела о краже в 2016 году. Тогда Константин Новиков с напарником проделали дыру в стене торгового центра в Тогучине. Чтобы обмануть сигнализацию, преступники привязали к удочке одеяла, которые перекрыли датчики движения. Затем подельники похитили сейф. ДНК Новикова нашли на тех самых одеялах, так его и нашли. Его напарника не установили. Сумма похищенного превысила 7 млн рублей. В 2017 году Новикова объявили в федеральный розыск и задержали в 2024 году в Московской области.

По п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ уроженцу Алтайского края грозит лишение свободы до 10 лет.

Следующее судебное заседание назначено на 1 октября. Новиков считает, что похищенного сильно преувеличена.

Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Следствие предъявило обвинение Владиславу Бакальчуку за нападение на офис Wildberries.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ТЦ
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