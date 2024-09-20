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Posted 20 сентября, 02:37

Published 20 сентября, 02:37

Modified 20 сентября, 02:39

Updated 20 сентября, 02:39

Женщина погибла

88-летняя старушка лишилась жизни, нарушая дорожные правила в Новосибирске

20 сентября 2024, 02:37
Фото: 1MI
Женщина погибла
В Новосибирске погибла пожилая женщина, перебегающая дорогу, сообщили в ГАИ.

Все произошло около 6 утра 20 сентября. По Ленинскому району двигался 39-летний водитель. Проезжаю улицу Широкую, он сбил пешехода.

Как оказалось, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Она получила серьезные травмы. Женщину доставили в больницу, но там она скончалась. Погибшей было 88 лет.

Сотрудники ГАИ выяснят все детали и обстоятельства случившегося. Днем ранее после столкновения с КамАЗом погибли сразу два человека.

Фото: ГАИ
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