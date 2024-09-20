88-летняя старушка лишилась жизни, нарушая дорожные правила в Новосибирске

Posted 20 сентября, 02:37
Published 20 сентября, 02:37
Modified 20 сентября, 02:39
Updated 20 сентября, 02:39
Все произошло около 6 утра 20 сентября. По Ленинскому району двигался 39-летний водитель. Проезжаю улицу Широкую, он сбил пешехода.
Как оказалось, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Она получила серьезные травмы. Женщину доставили в больницу, но там она скончалась. Погибшей было 88 лет.
Сотрудники ГАИ выяснят все детали и обстоятельства случившегося. Днем ранее после столкновения с КамАЗом погибли сразу два человека.