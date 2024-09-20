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Posted 20 сентября, 10:30

Published 20 сентября, 10:30

Modified 20 сентября, 10:32

Updated 20 сентября, 10:32

Борются ли с субкультурой квадроберов в школах Новосибирска — ответ мэрии

Борются ли с субкультурой квадроберов в школах Новосибирска — ответ мэрии

20 сентября 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Квадробинг имеет все шансы стать словом 2024 года, это явление явно переживает свой пик. Чаще всего его участниками становятся дети и подростки. Приверженцы квадробинга имитируют поведение животных.

В школах Новосибирска проводят профилактику появления экстремистских идеологий и вовлечения учащихся в деструктивные субкультуры, к которой причисляют и квадробинг, но отдельно с этим явлением не борются, сказано в ответе мэрии изданию Om1 Новосибирск.

Также в школах от учащихся требуют определенного внешнего вида. Он устанавливается внутренними нормативными актами учебного заведения.

Отметим, квадроберы часто подвергаются агрессии со стороны окружающих.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Школа#Квадробинг
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