Борются ли с субкультурой квадроберов в школах Новосибирска — ответ мэрии

Posted 20 сентября, 10:30
Published 20 сентября, 10:30
Modified 20 сентября, 10:32
Updated 20 сентября, 10:32
В школах Новосибирска проводят профилактику появления экстремистских идеологий и вовлечения учащихся в деструктивные субкультуры, к которой причисляют и квадробинг, но отдельно с этим явлением не борются, сказано в ответе мэрии изданию Om1 Новосибирск.
Также в школах от учащихся требуют определенного внешнего вида. Он устанавливается внутренними нормативными актами учебного заведения.
Отметим, квадроберы часто подвергаются агрессии со стороны окружающих.