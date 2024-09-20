Борются ли с субкультурой квадроберов в школах Новосибирска — ответ мэрии

В школах Новосибирска проводят профилактику появления экстремистских идеологий и вовлечения учащихся в деструктивные субкультуры, к которой причисляют и квадробинг, но отдельно с этим явлением не борются, сказано в ответе мэрии изданию Om1 Новосибирск.