Деликатесную рыбу поймал умелец — в чем секрет удачи

Posted 20 сентября, 05:15
Published 20 сентября, 05:15
Modified 20 сентября, 05:51
Updated 20 сентября, 05:51
Налим попался в реке Иня. Рыба относится к ценным, водится в реках Сибири. К слову, сам рыбак говорит, что это мелкий налим — около 1,5 кг. Его слова подтверждают данные открытых источников. Судя по ним, вес особи может достигать 18 килограммов.
Андрей Фомичёв признался, что ловил «на плотвичку». После фотосессии рыбка была отпущена. Мужчина отмечает, что подобные экземпляры в последнее время встречаются не очень часто. Он считает, что причиной этого может стать ухудшающаяся экологическая обстановка.
Налим — рыба-деликатес. Готовить из нее можно как уху, так и вторые блюда. По вкусу напоминает омаров.