Деликатесную рыбу поймал умелец — в чем секрет удачи

Андрей Фомичёв признался, что ловил «на плотвичку». После фотосессии рыбка была отпущена. Мужчина отмечает, что подобные экземпляры в последнее время встречаются не очень часто. Он считает, что причиной этого может стать ухудшающаяся экологическая обстановка.