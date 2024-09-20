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Posted 20 сентября, 05:15

Published 20 сентября, 05:15

Modified 20 сентября, 05:51

Updated 20 сентября, 05:51

Деликатесную рыбу поймал умелец в Новосибирской области

Деликатесную рыбу поймал умелец — в чем секрет удачи

20 сентября 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney

Деликатесную рыбу поймал умелец в Новосибирской области

Жителю Новосибирской области удалось поймать налима, об этом рассказал сам рыбак.

Налим попался в реке Иня. Рыба относится к ценным, водится в реках Сибири. К слову, сам рыбак говорит, что это мелкий налим — около 1,5 кг. Его слова подтверждают данные открытых источников. Судя по ним, вес особи может достигать 18 килограммов.

Андрей Фомичёв признался, что ловил «на плотвичку». После фотосессии рыбка была отпущена. Мужчина отмечает, что подобные экземпляры в последнее время встречаются не очень часто. Он считает, что причиной этого может стать ухудшающаяся экологическая обстановка.

Налим — рыба-деликатес. Готовить из нее можно как уху, так и вторые блюда. По вкусу напоминает омаров.

Фото: Андрей Фомичёв. vk.com/fishingsibru

Но это еще ничего. Ранее в Новосибирской области вовсе выловили рыбину весом 16 килограммов.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Рыбалка
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