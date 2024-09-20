Дни Эрмитажа начались в Новосибирской области

Posted 20 сентября, 08:05
Published 20 сентября, 08:05
Modified 20 сентября, 08:07
Updated 20 сентября, 08:07
19 сентября в Новосибирском художественном музее состоялось открытие выставки «Государственный Эрмитаж. Парадный выезд императорского двора».
«Популяризация культурного наследия России — одна из важнейших задач на сегодняшний день. Благодаря национальному проекту „Культура“ посмотреть уникальное собрание крупнейшего музея страны новосибирцы смогут в их родном городе, в Художественном музее, а также посетить различные мероприятия просветительской программы», — отметила в ходе торжественного открытия заместитель министра культуры региона Ирина Рудковская.
Выставка организована совместно с Государственным Эрмитажем при поддержке Правительства Новосибирской области. Выставочный проект посвящен жизни императорского двора XVIII — начала XX века. В залах музея представлено более 170 экспонатов — произведения мастеров живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства. Посетители увидят монументальные полотна известных художников, личные вещи императоров и императорской семьи.
В рамках программы научные сотрудники Новосибирского художественного музея и ведущие специалисты Эрмитажа проведут около 160 просветительских мероприятий: лекции, мастер-классы, кинопоказы, презентации изданий. Ежедневно для жителей и гостей города будут проводиться обзорные экскурсии по выставке. Также на музейных площадках пройдут мероприятия для детей.
Подробнее с программой Дней Эрмитажа можно ознакомиться на официальном сайте Новосибирского художественного музея.