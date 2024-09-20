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Posted 20 сентября, 08:05

Published 20 сентября, 08:05

Modified 20 сентября, 08:07

Updated 20 сентября, 08:07

Дни Эрмитажа начались в Новосибирской области

Дни Эрмитажа начались в Новосибирской области

20 сентября 2024, 08:05
Фото: 1MI
Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура» впервые стартовали Дни Эрмитажа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

19 сентября в Новосибирском художественном музее состоялось открытие выставки «Государственный Эрмитаж. Парадный выезд императорского двора».

«Популяризация культурного наследия России — одна из важнейших задач на сегодняшний день. Благодаря национальному проекту „Культура“ посмотреть уникальное собрание крупнейшего музея страны новосибирцы смогут в их родном городе, в Художественном музее, а также посетить различные мероприятия просветительской программы», — отметила в ходе торжественного открытия заместитель министра культуры региона Ирина Рудковская.

Выставка организована совместно с Государственным Эрмитажем при поддержке Правительства Новосибирской области. Выставочный проект посвящен жизни императорского двора XVIII — начала XX века. В залах музея представлено более 170 экспонатов — произведения мастеров живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства. Посетители увидят монументальные полотна известных художников, личные вещи императоров и императорской семьи.

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В рамках программы научные сотрудники Новосибирского художественного музея и ведущие специалисты Эрмитажа проведут около 160 просветительских мероприятий: лекции, мастер-классы, кинопоказы, презентации изданий. Ежедневно для жителей и гостей города будут проводиться обзорные экскурсии по выставке. Также на музейных площадках пройдут мероприятия для детей.

Подробнее с программой Дней Эрмитажа можно ознакомиться на официальном сайте Новосибирского художественного музея.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Музей#Выставка
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