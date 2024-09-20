Как обеспечить организм достаточным количеством витамина D осенью

Витамин D необходим организму для регуляции уровня кальция и фосфора, от которых зависит состояние костной системы и мышц. Это гормон, который по большей части синтезируется на солнце. Он попадает в кожу через рецепторные клетки и накапливается в организме в неактивном виде, а при необходимости печень и почки превращают его в активную форму.