Как обеспечить организм достаточным количеством витамина D осенью

Posted 20 сентября, 16:28
Published 20 сентября, 16:28
Modified 20 сентября, 16:29
Updated 20 сентября, 16:29
Как сообщает newia.ru, осенью такая нехватка обычно становится еще выраженнее, ведь световой день сокращается.
Диетолог Фарзана Нассер назвала признаки, которые указывают на нехватку витамина D, и объяснила, как справиться с таким дефицитом путем введения в рацион определенных продуктов.
Витамин D необходим организму для регуляции уровня кальция и фосфора, от которых зависит состояние костной системы и мышц. Это гормон, который по большей части синтезируется на солнце. Он попадает в кожу через рецепторные клетки и накапливается в организме в неактивном виде, а при необходимости печень и почки превращают его в активную форму.
Серьезная нехватка витамина D провоцирует развитие рахита у детей и остеопороза у взрослых.
Эксперт рассказала, что, если витамин D в организме находится в норме, человек способен успешно противостоять развитию типичных осенних простуд.
Чтобы определить уровень витамина D в организме, можно пройти обследование и получить консультацию врача-терапевта, который составит индивидуальный план приема добавок. На дефицит могут косвенно указывать такие признаки, как сильная усталость, частые недомогания, ломкие ногти и выпадающие волосы.
Провериться на нехватку витамина D будет особенно полезно в конце сентября, так как анализы покажут количество усвоенного вещества за летний сезон.
С приходом осени, пока на улице еще стоят погожие дни, важно ежедневно находиться на солнце по 15–20 минут между 9:00 и 15:00.
Больше всего витамина D содержится в яичных желтках, красном мясе и жирной рыбе.