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Posted 20 сентября, 16:28

Published 20 сентября, 16:28

Modified 20 сентября, 16:29

Updated 20 сентября, 16:29

Как обеспечить организм достаточным количеством витамина D осенью

Как обеспечить организм достаточным количеством витамина D осенью

20 сентября 2024, 16:28
Фото: Изображение Midjourney
В организме человека должно находиться достаточное количество витамина D, чтобы иммунитет оставался высоким, а кальций хорошо усваивался. Исследования последних лет показали, что у более чем половины граждан нашей страны (51%) наблюдается дефицит витамина D.

Как сообщает newia.ru, осенью такая нехватка обычно становится еще выраженнее, ведь световой день сокращается.

Диетолог Фарзана Нассер назвала признаки, которые указывают на нехватку витамина D, и объяснила, как справиться с таким дефицитом путем введения в рацион определенных продуктов.

Витамин D необходим организму для регуляции уровня кальция и фосфора, от которых зависит состояние костной системы и мышц. Это гормон, который по большей части синтезируется на солнце. Он попадает в кожу через рецепторные клетки и накапливается в организме в неактивном виде, а при необходимости печень и почки превращают его в активную форму.

Серьезная нехватка витамина D провоцирует развитие рахита у детей и остеопороза у взрослых.

Эксперт рассказала, что, если витамин D в организме находится в норме, человек способен успешно противостоять развитию типичных осенних простуд.

Чтобы определить уровень витамина D в организме, можно пройти обследование и получить консультацию врача-терапевта, который составит индивидуальный план приема добавок. На дефицит могут косвенно указывать такие признаки, как сильная усталость, частые недомогания, ломкие ногти и выпадающие волосы.

Провериться на нехватку витамина D будет особенно полезно в конце сентября, так как анализы покажут количество усвоенного вещества за летний сезон.

Как получить витамин D осенью

С приходом осени, пока на улице еще стоят погожие дни, важно ежедневно находиться на солнце по 15–20 минут между 9:00 и 15:00.

Больше всего витамина D содержится в яичных желтках, красном мясе и жирной рыбе.

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