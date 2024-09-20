atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 08:08

Published 20 сентября, 08:08

Modified 20 сентября, 08:10

Updated 20 сентября, 08:10

Какие готовые блюда чаще всего заказывают жители Новосибирска в доставке

Какие готовые блюда чаще всего заказывают жители Новосибирска в доставке

20 сентября 2024, 08:08
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
О самых популярных блюдах у жителей Новосибирска рассказали представители компании, специализирующейся на доставке.

Жители Новосибирска чаще всего заказывают пасту карбонару, борщ, куриный шницель с картофельным пюре и блинчики с маслом. Из продуктов — молоко, глазированные сырки со сгущенкой в бельгийском шоколаде и сырный попкорн.

За последний год в Новосибирске количество заказов выросло практически на 60%. В целом Новосибирск входит в топ-3 городов-миллионников по темпу роста заказов.

Ресторатор поделился рецептом стейка из грибов — с ним справится даже ребенок
Узнать подробнее

Также мы сообщали, какие необычные блюда можно приготовить из грибов. Отметим, что сейчас сезон «тихой охоты» находится в самом разгаре.

Читайте также:
Женщина попыталась передать наркотики подсудимому прямо в суде — что ей будетНовосибирской область налаживает обмен урожаями с УзбекистаномДевочку, изрезавшую подруге лицо канцелярским ножом, будут судить в Новосибирске
#Алёна Рогонова#Новосибирск#Еда
Подпишитесь
Популярное