Какие готовые блюда чаще всего заказывают жители Новосибирска в доставке

Posted 20 сентября, 08:08
Published 20 сентября, 08:08
Modified 20 сентября, 08:10
Updated 20 сентября, 08:10
Жители Новосибирска чаще всего заказывают пасту карбонару, борщ, куриный шницель с картофельным пюре и блинчики с маслом. Из продуктов — молоко, глазированные сырки со сгущенкой в бельгийском шоколаде и сырный попкорн.
За последний год в Новосибирске количество заказов выросло практически на 60%. В целом Новосибирск входит в топ-3 городов-миллионников по темпу роста заказов.
Также мы сообщали, какие необычные блюда можно приготовить из грибов. Отметим, что сейчас сезон «тихой охоты» находится в самом разгаре.