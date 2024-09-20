Кто получит 13-ю пенсию в конце года — все, но есть одно условие

Борис Чернышов уточнил, что законопроект как никогда актуален. За пару лет в России существенно выросла инфляция и пенсионеры просто не успевают за ростом цен. Именно старики являются незащищенным слоем населения, поэтому 13-я пенсия им необходима. Тем временем пенсии собираются повысить с 1 октября.