Кто получит 13-ю пенсию в конце года — все, но есть одно условие

Posted 20 сентября, 02:15
Published 20 сентября, 02:15
Modified 20 сентября, 02:17
Updated 20 сентября, 02:17
Политик дорабатывает законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии. Выплачивать ее могут раз в год. Получать будут все, но при условии одобрения закона. Проект внесут в Госдуму до конца 2024 года, передают «РИА Новости».
Вице-спикер сообщил, что его доработали после первого отказа, поэтому вероятность одобрения есть. Если возможный закон примут, то жители Новосибирской области в действительности смогут получить выплату.
Борис Чернышов уточнил, что законопроект как никогда актуален. За пару лет в России существенно выросла инфляция и пенсионеры просто не успевают за ростом цен. Именно старики являются незащищенным слоем населения, поэтому 13-я пенсия им необходима. Тем временем пенсии собираются повысить с 1 октября.