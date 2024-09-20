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Posted 20 сентября, 02:15

Published 20 сентября, 02:15

Modified 20 сентября, 02:17

Updated 20 сентября, 02:17

Получат ли пенсию пенсионеры

Кто получит 13-ю пенсию в конце года — все, но есть одно условие

20 сентября 2024, 02:15
Фото: Изображение Midjourney
Получат ли пенсию пенсионеры

Новосибирские пенсионеры могут получить 13-ю пенсию

В Государственную Думу внесут законопроект о выплате 13-й пенсии пенсионерам, сообщил вице-спикер Борис Чернышов.

Политик дорабатывает законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии. Выплачивать ее могут раз в год. Получать будут все, но при условии одобрения закона. Проект внесут в Госдуму до конца 2024 года, передают «РИА Новости».

Вице-спикер сообщил, что его доработали после первого отказа, поэтому вероятность одобрения есть. Если возможный закон примут, то жители Новосибирской области в действительности смогут получить выплату.

Борис Чернышов уточнил, что законопроект как никогда актуален. За пару лет в России существенно выросла инфляция и пенсионеры просто не успевают за ростом цен. Именно старики являются незащищенным слоем населения, поэтому 13-я пенсия им необходима. Тем временем пенсии собираются повысить с 1 октября.

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