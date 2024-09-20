Новосибирской область налаживает обмен урожаями с Узбекистаном

Posted 20 сентября, 07:22
Published 20 сентября, 07:22
Modified 20 сентября, 07:24
Updated 20 сентября, 07:24
Сурхандарьинская область — самая южная в Узбекистане, здесь собирают до трех урожаев сельскохозяйственной продукции в год. Агропромышленный комплекс — основа экономики региона.
«Из Сурхандарьинской области традиционно в Новосибирскую область идут фрукты, овощи, а мы готовы организовать встречные потоки нашей сельскохозяйственной продукции с учётом специфики сельскохозяйственного производства», — сказал губернатор Андрей Травников.
Глава Новосибирской области подчеркнул, что регион заинтересован в расширении ассортимента плодово-овощной продукции, поставляемой из Узбекистана на новосибирские рынки.
Одно из ведущих сельхозпредприятий — ООО «УзАгроЛидер» выращивает лимоны. Теплицы с плодовыми деревьями расположены на площади в 11 га.
На территории еще одного предприятия, с работой которого ознакомилась делегация Новосибирской области, — ООО Gold Agro Fresh — создан тепличный комплекс.
Здесь занимаются выращиванием, сортировкой, сушкой, заморозкой и экспортом сельскохозяйственной продукции (это брокколи, капуста, зелень, помидоры, огурцы и др.) в Россию и Республику Казахстан.
Территория предприятия составляет 361 гектар (это теплицы, посевной земельный участок, здание холодильного склада 2 тысячи кв. метров).
При участии компании Gold Agro Fresh в Термезском районе создано предприятие S-Agro Orchards и реализуется проект по выращиванию фруктового сада. В рамках проекта запланировано строительство современного комплекса по выращиванию рассады на площади 5 га, а также строительство логистического центра на площади 1 га.
Еще одно сельскохозяйственное предприятие — «Лето», здесь также выращивают сельскохозяйственную продукцию.
По итогам посещений Андрей Травников поручил заместителю губернатора Сергею Сёмке и министру промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрею Гончарову проработать вместе с узбекистанскими коллегами возможность поставки плодово-овощной продукции и зелени в федеральные торговые сети напрямую через наш регион.