Новосибирской область налаживает обмен урожаями с Узбекистаном

При участии компании Gold Agro Fresh в Термезском районе создано предприятие S-Agro Orchards и реализуется проект по выращиванию фруктового сада. В рамках проекта запланировано строительство современного комплекса по выращиванию рассады на площади 5 га, а также строительство логистического центра на площади 1 га.