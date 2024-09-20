Осталось недолго: когда закончится бабье лето осенью 2024

По данным «Яндекс. Погоды», 20 сентября станет самым теплым днем. Потеплеет до +20 в светлое время суток. Будет облачно, но без осадков. В субботу, 21 числа, воздух прогреется до +18 днем, а 22 сентября станет на градус теплее. Средняя ночная температура составит +9…+11. С понедельника, 23 числа, начнутся дожди и похолодание.