Осталось недолго: когда закончится бабье лето осенью 2024

Posted 20 сентября, 01:41
Published 20 сентября, 01:41
Modified 20 сентября, 01:43
Updated 20 сентября, 01:43
По данным «Яндекс. Погоды», 20 сентября станет самым теплым днем. Потеплеет до +20 в светлое время суток. Будет облачно, но без осадков. В субботу, 21 числа, воздух прогреется до +18 днем, а 22 сентября станет на градус теплее. Средняя ночная температура составит +9…+11. С понедельника, 23 числа, начнутся дожди и похолодание.
Gismeteo обещает еще большее потепление 20 сентября — до +21. В выходные ожидается +8 ночью и +18 днем. Без осадков. Гидрометцентр России дает аналогичный прогноз погоды.
Бабье лето закончится постепенно с началом новой недели. Там уже теплой и ясной погоды больше не будет.