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Posted 20 сентября, 01:41

Published 20 сентября, 01:41

Modified 20 сентября, 01:43

Updated 20 сентября, 01:43

Сколько продержится тепло

Осталось недолго: когда закончится бабье лето осенью 2024

20 сентября 2024, 01:41
Фото: atas.info
Сколько продержится тепло

В Новосибирске продолжается бабье лето с потеплением до +21

В Новосибирске второй день сохраняется «бабье лето»: синоптики рассказали, когда оно закончится.

По данным «Яндекс. Погоды», 20 сентября станет самым теплым днем. Потеплеет до +20 в светлое время суток. Будет облачно, но без осадков. В субботу, 21 числа, воздух прогреется до +18 днем, а 22 сентября станет на градус теплее. Средняя ночная температура составит +9…+11. С понедельника, 23 числа, начнутся дожди и похолодание.

Gismeteo обещает еще большее потепление 20 сентября — до +21. В выходные ожидается +8 ночью и +18 днем. Без осадков. Гидрометцентр России дает аналогичный прогноз погоды.

Бабье лето закончится постепенно с началом новой недели. Там уже теплой и ясной погоды больше не будет.

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