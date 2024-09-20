Разработки техногигантов представят на выставке TechnoBuild в Екатеринбурге

Так, компания Aurinko представит на выставке новые решения для бесперебойного электроснабжения объектов на основе солнечной энергии, компания Arbonia предложит премиальный дизайн стальных трубчатых радиаторов в эксклюзивных цветах. Лидеры цифровизации такие как облачная платформа для управления строительными проектами «Экзон» (входит в список отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК, объединяет всех участников строительства) и продукт «Экспло-ИТ» (платформу для умной эксплуатации, а также формирования цифрового паспорта объекта), программа для автоматизации процесса снабжения и закупок в строительстве «Синтека» и торговая интернет-площадка для инженерного и строительного рынка «Закупай».