Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 19,5%

«Россельхозбанк оперативно реагирует на изменение ключевой ставки и заинтересован в повышении доходов клиентов. Мы предлагаем широкую линейку депозитных продуктов с разным сроком, учитывая потребности наших вкладчиков. Наши клиенты знают, что вклад в РСХБ — это личное участие в развитии сельского хозяйства и укреплении продовольственной безопасности страны», — отметила заместитель Председателя Правления Юлия Деменюк.