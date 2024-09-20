Сады и дорожная развязка появится на Хилокской в Новосибирске — сколько ждать

Первое дошкольное учреждение появится на улице Хилокская №2/1. Оно будет рассчитано на более чем 300 мест. А вот адрес второго сада пока не называется, но известно, что в нем смогут обучаться 125 детей. Именно строительство детсадов станет первым этапом развития проекта.