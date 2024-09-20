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Posted 20 сентября, 02:39

Published 20 сентября, 02:39

Modified 20 сентября, 02:41

Updated 20 сентября, 02:41

Изменения ждут улицу Хилокскую и не только

Сады и дорожная развязка появится на Хилокской в Новосибирске — сколько ждать

20 сентября 2024, 02:39
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Изменения ждут улицу Хилокскую и не только

Сады и дорожную развязку построят на Хилокской в Новосибирске

В Новосибирске планируют изменения в Хилокском жилмассиве: там станет больше садов и появится развязка дороги, этот проект опубликовала мэрия.

По проекту застройки следует, что изменения ждут территорию в районе всем известного Хилка. Там уберут 14 гектаров дач, построят новые дороги и возведут два детских сада.

Первое дошкольное учреждение появится на улице Хилокская №2/1. Оно будет рассчитано на более чем 300 мест. А вот адрес второго сада пока не называется, но известно, что в нем смогут обучаться 125 детей. Именно строительство детсадов станет первым этапом развития проекта.

За шесть лет власти планируют продлить улицу Титова, а также возвести мост через ж/д. Финальным этапом станет продолжение улицы Дукача, с путепроводом через ж/д. Проект рассчитывают реализовать до 2030 года.

А вот ТЦ «Сибирский молл» планируют снести в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Строительство#Детсад#Хилокский жилмассив
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