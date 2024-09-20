Сады и дорожная развязка появится на Хилокской в Новосибирске — сколько ждать

Posted 20 сентября, 02:39
Published 20 сентября, 02:39
Modified 20 сентября, 02:41
Updated 20 сентября, 02:41
По проекту застройки следует, что изменения ждут территорию в районе всем известного Хилка. Там уберут 14 гектаров дач, построят новые дороги и возведут два детских сада.
Первое дошкольное учреждение появится на улице Хилокская №2/1. Оно будет рассчитано на более чем 300 мест. А вот адрес второго сада пока не называется, но известно, что в нем смогут обучаться 125 детей. Именно строительство детсадов станет первым этапом развития проекта.
За шесть лет власти планируют продлить улицу Титова, а также возвести мост через ж/д. Финальным этапом станет продолжение улицы Дукача, с путепроводом через ж/д. Проект рассчитывают реализовать до 2030 года.
А вот ТЦ «Сибирский молл» планируют снести в Новосибирске.