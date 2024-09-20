Самокатчик сбил подростка на тротуаре в Новосибирске — лихача ищет полиция

Posted 20 сентября, 06:04
Published 20 сентября, 06:04
Modified 20 сентября, 06:06
Updated 20 сентября, 06:06
ДТП случилось на улице Оловозоводская возле дома №18. Пострадавшему 16 лет, ему потребовалась помощь, с места происшествия его увезла машина скорой помощи.
Сейчас сотрудники ГАИ ищут водителя самоката и устанавливают оператора аренды. Отметим, что это не первый случай нарушения закона со стороны лиц, управляющих самокатами и иными средствами индивидуальной мобильности.
По некоторым улицам Новосибирска проехать не так просто. К тому же, их сужают из-за ремонта теплосетей. Посмотрите, какие именно.