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Posted 20 сентября, 06:04

Published 20 сентября, 06:04

Modified 20 сентября, 06:06

Updated 20 сентября, 06:06

Самокатчик сбил подростка на тротуаре в Новосибирске — лихача ищет полиция

Самокатчик сбил подростка на тротуаре в Новосибирске — лихача ищет полиция

20 сентября 2024, 06:04
Фото: Отдел пропаганды ГАИ по Новосибирску
19 сентября самокатчик гнал по тротуару и сбил пешехода, травмы оказались серьезными, пострадавшего даже пришлось везти в больницу, рассказали в отделе пропаганды ГАИ по Новосибирску.

ДТП случилось на улице Оловозоводская возле дома №18. Пострадавшему 16 лет, ему потребовалась помощь, с места происшествия его увезла машина скорой помощи.

Сейчас сотрудники ГАИ ищут водителя самоката и устанавливают оператора аренды. Отметим, что это не первый случай нарушения закона со стороны лиц, управляющих самокатами и иными средствами индивидуальной мобильности.

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По некоторым улицам Новосибирска проехать не так просто. К тому же, их сужают из-за ремонта теплосетей. Посмотрите, какие именно.

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