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Posted 20 сентября, 01:59

Published 20 сентября, 01:59

Modified 20 сентября, 02:01

Updated 20 сентября, 02:01

Девочка поет на сцене

Сирота из Новосибирской области стала звездой шоу «Ты супер!»

20 сентября 2024, 01:59
Фото: шоу «Ты супер!"/НТВ
Девочка поет на сцене
В музыкальном шоу участвует девочка из Новосибирской области, соревнуясь с другими участниками.

В шоу «Ты супер!» на НТВ пришла 12-летняя Лера. В передачи участвуют дети, оставшиеся без родителей, опекаемые или усыновленные. Новосибирская школьница — одна из них.

Про ее отца ничего неизвестно, а мама трагически погибла 10 лет назад. Девочка живет с бабушкой и дедушкой. Ее тянет к творчеству.

Половину своей жизни она поет, участвуя в различных конкурсах и завоевывая большие победы. Мечта Леры — стать певицей и сейчас она исполняется на шоу.

Также участником программы был Ринат Тулеуов из Карасука.

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