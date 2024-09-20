Сирота из Новосибирской области стала звездой шоу «Ты супер!»

Posted 20 сентября, 01:59
Published 20 сентября, 01:59
Modified 20 сентября, 02:01
Updated 20 сентября, 02:01
В шоу «Ты супер!» на НТВ пришла 12-летняя Лера. В передачи участвуют дети, оставшиеся без родителей, опекаемые или усыновленные. Новосибирская школьница — одна из них.
Про ее отца ничего неизвестно, а мама трагически погибла 10 лет назад. Девочка живет с бабушкой и дедушкой. Ее тянет к творчеству.
Половину своей жизни она поет, участвуя в различных конкурсах и завоевывая большие победы. Мечта Леры — стать певицей и сейчас она исполняется на шоу.
Также участником программы был Ринат Тулеуов из Карасука.