Столица России получила Всемирную премию инноваций на форуме о будущем городов БРИКС

Как сообщает ria.ru, на форуме публично огласили и результаты нескольких значимых рейтингов. Так, Москва попала на первое место в пятерку городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, оказалась на третьем месте рейтинга «БРИКС-250», а также попала в топ-10 рейтинга инновационной привлекательности мировых городов, сформированного НИУ ВШЭ.