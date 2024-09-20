Столица России получила Всемирную премию инноваций на форуме о будущем городов БРИКС

Posted 20 сентября, 17:19
Published 20 сентября, 17:19
Modified 20 сентября, 17:19
Updated 20 сентября, 17:19
Как сообщает ria.ru, на форуме публично огласили и результаты нескольких значимых рейтингов. Так, Москва попала на первое место в пятерку городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, оказалась на третьем месте рейтинга «БРИКС-250», а также попала в топ-10 рейтинга инновационной привлекательности мировых городов, сформированного НИУ ВШЭ.
Почетным председателем форума уже не впервые стал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Выступая на мероприятии, он несколько раз делал акцент на успехах Москвы по ликвидации экологических проблем.
Для участия в событии 24 делегации прибыли из 21 страны мира, включая такие государства, как КНР, Южная Корея, Индия, ОАЭ, Бразилия, Турция, ЮАР и многие другие.
На форуме экспертам и участникам удалось обменяться опытом в создании передовых инноваций, внедрении технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности в городские решения, технологиями для умных городов и достижениями в запуске облачных сервисов.
На форуме прошла церемония вручения Всемирной премии инноваций. Согласно мнению экспертов, Москва стала лучшей в категории «Устойчивые города и сообщества», так как сделала серьезный вклад во внедрение современных устойчивых технологий на земле, воде и в воздухе.
В рамках события представили также и пятерку наиболее успешных стран БРИКС согласно индексу технологического и пространственного развития. Москва вновь оказалась на первом месте такого списка, как и годом ранее.
Помимо этого, на мероприятии обсуждались и итоги индекса «БРИКС-250», составителем которого является международное аналитическое издание World Economic Journal (Гонконг, Китай). Столица России попала на третью строчку списка бизнес-столиц БРИКС, уступив лишь ставшему лучшим Пекину и обладателю серебра Абу-Даби.
Рейтинг инновационной привлекательности мировых городов также рассматривался на форуме. Москва попала в первую десятку такого списка благодаря полученным высоким оценкам по таким направлениям, как «Технологическое развитие», «Креативные индустрии», «Городская среда».
Гости форума смогли понаблюдать за 15 роуд-шоу, к участию в которых присоединились около 150 человек.
В первый раз на форуме решено было организовать конференцию «Зеленые города БРИКС». Она проходила при содействии московского правительства.