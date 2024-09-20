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Posted 20 сентября, 09:30

Published 20 сентября, 09:30

Modified 20 сентября, 09:32

Updated 20 сентября, 09:32

Компании «Спецтрансстрой» не удалось оспорить решение суда первой инстанции

Суд взыскал 278 млн с недобросовестного подрядчика строительства станции «Спортивная»

20 сентября 2024, 09:30
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Компании «Спецтрансстрой» не удалось оспорить решение суда первой инстанции

278 млн выплатит подрядчик строительства станции «Спортивная» в Новосибирске

ООО «Спецтрансстрой» должно выплатить 278,2 млн рублей Новосибирскому метрополитену, такое решение принял Седьмой арбитражный апелляционный суд.

В сумму входят как сама задолженность, так неустойка и проценты. Ранее мэрия Новосибирска в одностороннем порядке расторгла контракт со строительной организацией.

Договор займа Новосибирский метрополитен и ООО «Спецтрансстрой» заключили в 2023 году. 200 млн рублей выдали до авуста-2023 под 9% годовых.

В суде представители «Спецтрансстроя» настаивали, что долг должен был пойти в счет оплаты работ в рамках муниципального контракта.

С недобросовестным строителем станции «Спортивная» расторгли еще один контракт
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Станцию «Спортивная» должны были сдать к концу 2022 года. Но сделают это в лучшем случае только в 2025-м.

Также с расторгли контракты на ремонт Октябрьского моста и строительство дороги.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Станция "Спортивная"
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