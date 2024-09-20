Суд взыскал 278 млн с недобросовестного подрядчика строительства станции «Спортивная»

Posted 20 сентября, 09:30
Published 20 сентября, 09:30
Modified 20 сентября, 09:32
Updated 20 сентября, 09:32
В сумму входят как сама задолженность, так неустойка и проценты. Ранее мэрия Новосибирска в одностороннем порядке расторгла контракт со строительной организацией.
Договор займа Новосибирский метрополитен и ООО «Спецтрансстрой» заключили в 2023 году. 200 млн рублей выдали до авуста-2023 под 9% годовых.
В суде представители «Спецтрансстроя» настаивали, что долг должен был пойти в счет оплаты работ в рамках муниципального контракта.
Станцию «Спортивная» должны были сдать к концу 2022 года. Но сделают это в лучшем случае только в 2025-м.
Также с расторгли контракты на ремонт Октябрьского моста и строительство дороги.