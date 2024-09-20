Видео: уникального котенока леопарда из Новосибирского зоопарка удивили тыквой

Posted 20 сентября, 08:53
Published 20 сентября, 08:53
Modified 20 сентября, 08:57
Updated 20 сентября, 08:57
Котенок появился у пары леопардов Давы и Хиллари. Мать долго скрывала детеныша, но, но сейчас они гуляют вместе. К слову, этот леопард стал единственным, рожденным в 2024 году среди зоопарков России и Европы.
На этот раз маленькому леопарду приглянулся оранжевый мячик в виде тыквы. Посетители с умилением наблюдают за играми котенка. Предлагаем посмотреть на это умилительное зрелище.
Новосибирский зоопарк регулярно проводит мероприятия, посвященные определенным видам животных. На этот раз чествовать будут рукокрылых.