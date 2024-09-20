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Posted 20 сентября, 08:53

Published 20 сентября, 08:53

Modified 20 сентября, 08:57

Updated 20 сентября, 08:57

Уникального котенока леопарда из Новосибирского зоопарка удивили тыквой

Видео: уникального котенока леопарда из Новосибирского зоопарка удивили тыквой

20 сентября 2024, 08:53
Фото: Сергей Ильтяков

Уникального котенока леопарда из Новосибирского зоопарка удивили тыквой

Котенок у дальневосточных леопардов родился в июле, сейчас он активно познает окружающий мир — всё, как у людей.

Котенок появился у пары леопардов Давы и Хиллари. Мать долго скрывала детеныша, но, но сейчас они гуляют вместе. К слову, этот леопард стал единственным, рожденным в 2024 году среди зоопарков России и Европы.

На этот раз маленькому леопарду приглянулся оранжевый мячик в виде тыквы. Посетители с умилением наблюдают за играми котенка. Предлагаем посмотреть на это умилительное зрелище.

Видео: Сергей Ильтяков.

Новосибирский зоопарк регулярно проводит мероприятия, посвященные определенным видам животных. На этот раз чествовать будут рукокрылых.

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