ВТБ ID поможет клиентам увеличить просмотры на «Авито»

ВТБ ID — это единый аккаунт для удобного и безопасного входа в сервисы банка и более чем 130 сайтов-партнеров. Ежемесячно им пользуется 700 тыс. клиентов. У всех пользователей ВТБ Онлайн уже есть ВТБ ID, дополнительно регистрироваться не потребуется. ВТБ ID позволяет использовать данные ВТБ Онлайн для упрощенного входа в личный кабинет на разных ресурсах, где пользователь ранее создал личный кабинет. Сервис уже доступен на государственных и региональных порталах, например, на официальном сайте правительства Москвы mos.ru.