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Posted 20 сентября, 07:51

Published 20 сентября, 07:51

Modified 20 сентября, 07:53

Updated 20 сентября, 07:53

Женщина попыталась передать наркотики подсудимому в новосибирском суде

Женщина попыталась передать наркотики подсудимому прямо в суде — что ей будет

20 сентября 2024, 07:51
Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Женщина попыталась передать наркотики подсудимому в новосибирском суде

В здании Кировского районного суда Новосибирска женщина попыталась передать наркотики подсудимому, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Судебный пристав сопровождал подсудимого в зал судебного заседания. На лестнице стояла женщина, которая не уступила дорогу по требованию должностного лица.

В какой-то момент подсудимый резко приблизился к женщине, чтобы ее поцеловать. Как оказалось, причиной сближения были не чувства, а намерение передать сверток. Это заметил пристав, женщину задержали, несмотря на ее сопротивление. В ходе проверки выяснилось, что в свертке находится наркотическое вещество.

На женщину составили протокол о нарушении правил в суде (ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ). Наказание по статье — штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

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В Новосибирской области ищут мужчину, который задолжал своим детям больше 2 миллионов рублей и не торопится гасить долг.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Приставы#Наркотики
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