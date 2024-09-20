Женщина попыталась передать наркотики подсудимому прямо в суде — что ей будет

В какой-то момент подсудимый резко приблизился к женщине, чтобы ее поцеловать. Как оказалось, причиной сближения были не чувства, а намерение передать сверток. Это заметил пристав, женщину задержали, несмотря на ее сопротивление. В ходе проверки выяснилось, что в свертке находится наркотическое вещество.