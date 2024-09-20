Женщина попыталась передать наркотики подсудимому прямо в суде — что ей будет

Posted 20 сентября, 07:51
Published 20 сентября, 07:51
Modified 20 сентября, 07:53
Updated 20 сентября, 07:53
Судебный пристав сопровождал подсудимого в зал судебного заседания. На лестнице стояла женщина, которая не уступила дорогу по требованию должностного лица.
В какой-то момент подсудимый резко приблизился к женщине, чтобы ее поцеловать. Как оказалось, причиной сближения были не чувства, а намерение передать сверток. Это заметил пристав, женщину задержали, несмотря на ее сопротивление. В ходе проверки выяснилось, что в свертке находится наркотическое вещество.
На женщину составили протокол о нарушении правил в суде (ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ). Наказание по статье — штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
В Новосибирской области ищут мужчину, который задолжал своим детям больше 2 миллионов рублей и не торопится гасить долг.