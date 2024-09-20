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Posted 20 сентября, 10:42

Published 20 сентября, 10:42

Modified 20 сентября, 11:24

Updated 20 сентября, 11:24

Прокуратура заинтересовалась странным капремонтом дома в Новосибирске

Жильцам предлагают залетать в подъезды во время капремонта дома в Новосибирске

20 сентября 2024, 10:42
Фото: Прокуратура Новосибирской области

Прокуратура заинтересовалась странным капремонтом дома в Новосибирске

Прокуроры проверят ход ремонта многоквартирного дома №9 на Геодезической улице в Ленинском районе Новосибирска, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Сейчас в доме капитально ремонтируют фасад, а также делают новые ступеньки для входа в подъезды. Проблема в том, что для входа и выхода в одном из подъездов строители установили временные «лестницы» в виде жердочки, под которой находится глубокая яма. Фотографии абсурдного ремонта появились в соцсетях. Публикациями заинтересовалась прокуратура и взяла ход ремонта на контроль.

Фото: Дмитрий Мишин. t.me/novosibtop

В Новосибирской области есть дом, который проваливается в болото. В нем живут переселенцы из аварийных домов.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Прокуратура
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