Жильцам предлагают залетать в подъезды во время капремонта дома в Новосибирске

Сейчас в доме капитально ремонтируют фасад, а также делают новые ступеньки для входа в подъезды. Проблема в том, что для входа и выхода в одном из подъездов строители установили временные «лестницы» в виде жердочки, под которой находится глубокая яма. Фотографии абсурдного ремонта появились в соцсетях. Публикациями заинтересовалась прокуратура и взяла ход ремонта на контроль.