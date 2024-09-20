Жительница Новосибирска продает сундук с «сокровищами» — сколько просит

Posted 20 сентября, 04:15
Published 20 сентября, 04:15
Modified 20 сентября, 04:49
Updated 20 сентября, 04:49
Всего в сундуке 230 колод, это как игральные карты, так и игральные. Сундук идет вместе с картами. Как говорит автор объявления, это личная коллекция, а стоимость — низкая для такого лота. Похожие вещи на этом же сайте стоят в разы дороже. Содержимое придется смотреть лично, сказала в переписке с Atas.info владелица сундука.
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