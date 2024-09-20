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Posted 20 сентября, 04:15

Published 20 сентября, 04:15

Modified 20 сентября, 04:49

Updated 20 сентября, 04:49

Жительница Новосибирска продает сундук с «сокровищами» — сколько просит

Жительница Новосибирска продает сундук с «сокровищами» — сколько просит

20 сентября 2024, 04:15
Фото: 1MI
На сайте бесплатных объявлений указана цена 1 рубль, но итоговая цена — 50 тысяч рублей, рассказала автор.

Всего в сундуке 230 колод, это как игральные карты, так и игральные. Сундук идет вместе с картами. Как говорит автор объявления, это личная коллекция, а стоимость — низкая для такого лота. Похожие вещи на этом же сайте стоят в разы дороже. Содержимое придется смотреть лично, сказала в переписке с Atas.info владелица сундука.

Фото: Авито
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21 сентября Новосибирский зоопарк проведет мероприятия, посвященные дню летучих мышей. Мы узнали, что там будет.

Также приставы ищут отца, который задолжал алименты на 2 с лишним миллиона двум детям от разных жен. Посмотрите, как он выглядит.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Карта
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