Жительница Новосибирска продает сундук с «сокровищами» — сколько просит

Всего в сундуке 230 колод, это как игральные карты, так и игральные. Сундук идет вместе с картами. Как говорит автор объявления, это личная коллекция, а стоимость — низкая для такого лота. Похожие вещи на этом же сайте стоят в разы дороже. Содержимое придется смотреть лично, сказала в переписке с Atas.info владелица сундука.