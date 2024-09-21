Частный сектор горел под окнами новостроек: жуткие фото

В Новосибирске произошел крупный пожар в частном секторе Дзержинского района. По словам очевидцев с улицы Николая Островского, из окон жилого комплекса видно, как горят дома на улице Крестьянской — возле ЖК «Галактика». Инцидент произошел около полуночи, и над городом поднялся огромный столб дыма.