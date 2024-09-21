Частный сектор горел под окнами новостроек: жуткие фото

Posted 21 сентября, 03:31
Published 21 сентября, 03:31
Modified 21 сентября, 03:33
Updated 21 сентября, 03:33
В Новосибирске произошел крупный пожар в частном секторе Дзержинского района. По словам очевидцев с улицы Николая Островского, из окон жилого комплекса видно, как горят дома на улице Крестьянской — возле ЖК «Галактика». Инцидент произошел около полуночи, и над городом поднялся огромный столб дыма.
Несколько частных домов оказались в огне. Пожарные и скорая помощь столкнулись с трудностями при подъезде к очагу возгорания из-за узких улиц. По словам жителей, мужчины пытались вручную передвигать автомобили, чтобы расчистить путь для спецтехники.
«Ужасное зрелище, дома сгорели дотла», — сообщили очевидцы. На момент публикации причины пожара не уточнены, и официальные комментарии от служб пока не получены.