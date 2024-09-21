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Posted 21 сентября, 03:31

Published 21 сентября, 03:31

Modified 21 сентября, 03:33

Updated 21 сентября, 03:33

Пожар произошел в частном секторе

Частный сектор горел под окнами новостроек: жуткие фото

21 сентября 2024, 03:31
Фото: АСТ-54
Пожар произошел в частном секторе

В Новосибирске показали кадры крупного пожара в Дзержинском районе

Огонь поглотил частные дома вблизи нового ЖК в Дзержинском районе, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирске произошел крупный пожар в частном секторе Дзержинского района. По словам очевидцев с улицы Николая Островского, из окон жилого комплекса видно, как горят дома на улице Крестьянской — возле ЖК «Галактика». Инцидент произошел около полуночи, и над городом поднялся огромный столб дыма.

Несколько частных домов оказались в огне. Пожарные и скорая помощь столкнулись с трудностями при подъезде к очагу возгорания из-за узких улиц. По словам жителей, мужчины пытались вручную передвигать автомобили, чтобы расчистить путь для спецтехники.

Видео: АСТ-54.

«Ужасное зрелище, дома сгорели дотла», — сообщили очевидцы. На момент публикации причины пожара не уточнены, и официальные комментарии от служб пока не получены.

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#Алина Гурицкая#Видео#Новосибирск
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