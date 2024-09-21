Четыре автобуса поменяют маршруты из-за ярмарки в Новосибирске

Posted 21 сентября, 09:52
Published 21 сентября, 09:52
Modified 21 сентября, 09:52
Updated 21 сентября, 09:52
Ярмарка пройдет в левобережной части города, что повлияет на движение транспорта и приведет к временным ограничениям.
Мэрия Новосибирска сообщила, что для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия 21 сентября с 6:00 до 16:00 закроют участок улицы Сибиряков-Гвардейцев — от улицы Покрышкина до площади имени Карла Маркса. Эти меры коснутся как личного, так и общественного транспорта.
Изменения затронут следующие автобусные маршруты:
Жители города, использующие данные маршруты, должны быть готовы к корректировкам в их расписании и, при необходимости, планировать поездки заранее.
Власти города призывают новосибирцев внимательно следить за изменениями в движении и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств.