Четыре автобуса поменяют маршруты из-за ярмарки в Новосибирске

Мэрия Новосибирска сообщила, что для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия 21 сентября с 6:00 до 16:00 закроют участок улицы Сибиряков-Гвардейцев — от улицы Покрышкина до площади имени Карла Маркса. Эти меры коснутся как личного, так и общественного транспорта.