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Posted 21 сентября, 09:52

Published 21 сентября, 09:52

Modified 21 сентября, 09:52

Updated 21 сентября, 09:52

Маршруты поменяют четыре автобуса

Четыре автобуса поменяют маршруты из-за ярмарки в Новосибирске

21 сентября 2024, 09:52
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Маршруты поменяют четыре автобуса
В Новосибирске временно изменят маршруты четырех автобусов в связи с проведением осенней сельскохозяйственной ярмарки.

Ярмарка пройдет в левобережной части города, что повлияет на движение транспорта и приведет к временным ограничениям.

Закрытие улицы и изменения в расписании

Мэрия Новосибирска сообщила, что для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия 21 сентября с 6:00 до 16:00 закроют участок улицы Сибиряков-Гвардейцев — от улицы Покрышкина до площади имени Карла Маркса. Эти меры коснутся как личного, так и общественного транспорта.

Какие маршруты изменятся?

Изменения затронут следующие автобусные маршруты:

  • №45: «Чемской бор — Центральный корпус»
  • №29: «Юго-Западный ж/м — ЖК „Акварельный"»
  • №43: «Белые росы — Микрорайон „Чистая Слобода"»
  • №60: «Ул. Дюканова — Затулинский ж/м»

Жители города, использующие данные маршруты, должны быть готовы к корректировкам в их расписании и, при необходимости, планировать поездки заранее.

Власти города призывают новосибирцев внимательно следить за изменениями в движении и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Ограничения#Ярмарка
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