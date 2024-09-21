День осеннего равноденствия 2024: когда дни станут короче

Posted 21 сентября, 06:47
Published 21 сентября, 06:47
Modified 21 сентября, 06:47
Updated 21 сентября, 06:47
Ежегодно астрономическая осень начинается в один и тот же день, который именуют днем осеннего равноденствия. Он выпадает на 22 сентября. В этом году осень наступит в 19:43 — солнце пересечет экватор, и с этого момента день будет становится короче, рассказал корреспонденту Atas.info специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
«Нас ждет замечательное событие — завершение астрономического лета. В этом году событие настанет 22 сентября», — говорит Кашин.
Отметим, что продолжительность дня 22 сентября составит 12 часов и 10 минут, а уже 31 сентября — 11 часов и 35 минут. Строго астрономически в воскресенье центр Солнечного диска пересечет небесный экватор, направляясь в Южное полушарие. Солнце взойдет строго на востоке и зайдет на западе.