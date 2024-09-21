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Posted 21 сентября, 06:47

Published 21 сентября, 06:47

Modified 21 сентября, 06:47

Updated 21 сентября, 06:47

Специалист напомнил дату астрономической осени

День осеннего равноденствия 2024: когда дни станут короче

21 сентября 2024, 06:47
Фото: Алена Рогонова. atas.info
Специалист напомнил дату астрономической осени

Новосибирский астроном рассказал, когда наступет осеннее равноденствие.

Вот-вот наступит астрономическая осень. Новосибирский астроном назвал точную дату и рассказал, что это значит для горожан.

Ежегодно астрономическая осень начинается в один и тот же день, который именуют днем осеннего равноденствия. Он выпадает на 22 сентября. В этом году осень наступит в 19:43 — солнце пересечет экватор, и с этого момента день будет становится короче, рассказал корреспонденту Atas.info специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

«Нас ждет замечательное событие — завершение астрономического лета. В этом году событие настанет 22 сентября», — говорит Кашин.

Отметим, что продолжительность дня 22 сентября составит 12 часов и 10 минут, а уже 31 сентября — 11 часов и 35 минут. Строго астрономически в воскресенье центр Солнечного диска пересечет небесный экватор, направляясь в Южное полушарие. Солнце взойдет строго на востоке и зайдет на западе.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Земля#Солнце#Астрономия
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