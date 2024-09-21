День осеннего равноденствия 2024: когда дни станут короче

Ежегодно астрономическая осень начинается в один и тот же день, который именуют днем осеннего равноденствия. Он выпадает на 22 сентября. В этом году осень наступит в 19:43 — солнце пересечет экватор, и с этого момента день будет становится короче, рассказал корреспонденту Atas.info специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.