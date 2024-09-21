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Posted 21 сентября, 11:21

Published 21 сентября, 11:21

Modified 27 сентября, 11:09

Updated 27 сентября, 11:09

Новосибирец хотел примкнуть к террористам

ФСБ задержали новосибирца за связь с террористами из Украины

21 сентября 2024, 11:21
Фото: УФСБ по Новосибирской области
Новосибирец хотел примкнуть к террористам
Сотрудники ФСБ поймали жителя Новосибирской области, который хотел ради денег вступить в террористическую организацию из Украины.

В Новосибирской области сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России (УФСБ) предотвратили участие местного жителя в террористической вооруженной группировке из Украины. По информации ведомства, 35-летний новосибирец пытался связаться с представителями запрещённой в России террористической организации «Легион „Свобода России“», предлагая свои услуги.

Мужчина вышел на связь с представителями террористической организации, которые за денежное вознаграждение предложили ему организовывать взрывы на объектах массового скопления людей. Новосибирцу вынесли предостережение за возможно нарушение статьи УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или иностранной организацией». Повторное нарушение будет грозить ему 8 годами лишения свободы.

Ранее силовики задержали жителя Бердска, который готовил терракт на территории Белгородской области. Он также получил указания от запрещенной организации через мессенджер.

*«Легион „Свобода России“» — организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Украина#Задержание#Теракт#Террористы
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