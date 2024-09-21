ФСБ задержали новосибирца за связь с террористами из Украины

Posted 21 сентября, 11:21
Published 21 сентября, 11:21
Modified 27 сентября, 11:09
Updated 27 сентября, 11:09
В Новосибирской области сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России (УФСБ) предотвратили участие местного жителя в террористической вооруженной группировке из Украины. По информации ведомства, 35-летний новосибирец пытался связаться с представителями запрещённой в России террористической организации «Легион „Свобода России“», предлагая свои услуги.
Мужчина вышел на связь с представителями террористической организации, которые за денежное вознаграждение предложили ему организовывать взрывы на объектах массового скопления людей. Новосибирцу вынесли предостережение за возможно нарушение статьи УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или иностранной организацией». Повторное нарушение будет грозить ему 8 годами лишения свободы.
Ранее силовики задержали жителя Бердска, который готовил терракт на территории Белгородской области. Он также получил указания от запрещенной организации через мессенджер.
*«Легион „Свобода России“» — организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ