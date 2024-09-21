ФСБ задержали новосибирца за связь с террористами из Украины

Мужчина вышел на связь с представителями террористической организации, которые за денежное вознаграждение предложили ему организовывать взрывы на объектах массового скопления людей. Новосибирцу вынесли предостережение за возможно нарушение статьи УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или иностранной организацией». Повторное нарушение будет грозить ему 8 годами лишения свободы.