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Posted 21 сентября, 02:52

Published 21 сентября, 02:52

Modified 21 сентября, 02:54

Updated 21 сентября, 02:54

Кассирша в хиджабе возмутила новосибирцев

Кассирша в хиджабе возмутила новосибирцев

21 сентября 2024, 02:52
Фото: Изображение Midjourney
Кассирша в хиджабе возмутила жителя Новосибирска — он оставил отзыв о магазине, что спровоуировало жаркую дискуссию.

Посетитель супермаркета, расположенного на улице Мичурина в Новосибирске, выразил недовольство кассиром в хиджабе и оставил отзыв на платформе «Фламп». По его мнению, подобная одежда нарушает санитарные нормы и правила при работе с продуктами.

В своем отзыве мужчина поставил под сомнение соблюдение санитарных требований сотрудницей: «У нее есть санитарная книжка? Она проходила медицинское обследование?»

Реакция пользователей сервиса на этот отзыв оказалась неоднозначной. В комментариях мнения разошлись, но большинство поддержали возмущенного клиента. Один из пользователей написал: «Человек пришел в магазин, увидел сотрудника в одежде, не соответствующей нормам санитарии в торговой точке, и задал вопрос».

Представители магазина воздержались от комментариев и не стали отвечать на негативный отзыв.

Ранее другого новосибирца возмутила женщина-фармацевт с покрытой головой. Он потребовал у нее снять платок, так как он напоминал ему хиджаб.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Хиджаб#Супермаркет#Отзыв
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