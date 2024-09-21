Кассирша в хиджабе возмутила новосибирцев

Реакция пользователей сервиса на этот отзыв оказалась неоднозначной. В комментариях мнения разошлись, но большинство поддержали возмущенного клиента. Один из пользователей написал: «Человек пришел в магазин, увидел сотрудника в одежде, не соответствующей нормам санитарии в торговой точке, и задал вопрос».