Кассирша в хиджабе возмутила новосибирцев

Posted 21 сентября, 02:52
Published 21 сентября, 02:52
Modified 21 сентября, 02:54
Updated 21 сентября, 02:54
Посетитель супермаркета, расположенного на улице Мичурина в Новосибирске, выразил недовольство кассиром в хиджабе и оставил отзыв на платформе «Фламп». По его мнению, подобная одежда нарушает санитарные нормы и правила при работе с продуктами.
В своем отзыве мужчина поставил под сомнение соблюдение санитарных требований сотрудницей: «У нее есть санитарная книжка? Она проходила медицинское обследование?»
Реакция пользователей сервиса на этот отзыв оказалась неоднозначной. В комментариях мнения разошлись, но большинство поддержали возмущенного клиента. Один из пользователей написал: «Человек пришел в магазин, увидел сотрудника в одежде, не соответствующей нормам санитарии в торговой точке, и задал вопрос».
Представители магазина воздержались от комментариев и не стали отвечать на негативный отзыв.
Ранее другого новосибирца возмутила женщина-фармацевт с покрытой головой. Он потребовал у нее снять платок, так как он напоминал ему хиджаб.