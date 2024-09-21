Когда сажать чеснок на зиму — мнение эксперта

Posted 21 сентября, 10:57
Published 21 сентября, 10:57
Modified 21 сентября, 10:57
Updated 21 сентября, 10:57
Высаживать озимый чеснок в Сибири можно с конца сентября, однако агроном Людмила Шубина рекомендует не торопиться. По её словам, лучше всего высаживать чеснок в период с 10 по 15 октября, когда начинаются холодные дни.
«Традиционно в Сибири чеснок сажают с 25 сентября по 15 октября, но по опыту знаю, что торопиться не стоит. Лучше высаживать зубчики ближе к холодам, чтобы они не начали прорастать до морозов», — пояснила агроном КП-Новосибирск.
Эксперт рекомендует выбирать плодородную почву и обязательно использовать удобрения. Идеальный вариант — перегной или компост, дополненный суперфосфатами, но с минимальным количеством азота, чтобы чеснок развивался гармонично.
Людмила Шубина советует сажать только крупные зубчики чеснока, заглубляя их минимум на три сантиметра. Землю сверху следует притоптать, чтобы корни не вытолкнули зубчик наружу.