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Posted 21 сентября, 11:31

Published 21 сентября, 11:31

Modified 21 сентября, 11:31

Updated 21 сентября, 11:31

Ошибки при похудении

«Не могу похудеть»: топ-5 главных ошибок в стремлении похудеть

21 сентября 2024, 11:31
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Ошибки при похудении

Новосибирский нутрициолог рассказала об ошибках, мешающих похудеть

Специалист из Новосибирска раскрыла секреты похудения. Нутрициолог рассказала о главных ошибках, которые допускают худеющие люди.

Вопросы стройной фигуры актуальны в любое время года. Однако процесс похудения часто сопровождается ошибками, которые могут навредить здоровью. Врач-эпидемиолог и нутрициолог Елена Пудова в разговоре с Gorsite рассказала о типичных ошибках, которые совершают многие в стремлении избавиться от лишних килограммов.

1. Недостаточное потребление пищи

«Одна из частых ошибок в надежде похудеть — это очень мало есть».

Голодные диеты приводят к срывам и замедлению метаболизма. При недостатке питательных веществ ухудшается состояние волос, кожи и настроение. Поэтому Пудова советует забыть о диетах с экстремально низкой калорийностью и сосредоточиться на полноценном питании.

2. Употребление специальных напитков для похудения

Многие используют мочегонные напитки, но такие средства приводят к потере важных электролитов. Вместо этого специалист рекомендует пить обычную воду, зелёный чай или морсы собственного приготовления.

«Вода помогает „выключать“ ложный голод, когда кажется, что хочется есть».

3. Заблуждение о пользе обезжиренных продуктов

Продукты с пониженным содержанием жира могут содержать много сахара, что приводит к накоплению жировых запасов.

«Простые углеводы быстро усваиваются и превращаются в жир».

Важно сбалансировать питание, включив умеренное количество жиров, углеводов и белков.

4. Неправильный подход к физическим нагрузкам

Чрезмерные тренировки могут навредить организму. Важно выбрать регулярные и посильные упражнения, такие как ходьба или плавание.

«Физическая нагрузка должна быть эффективной, ежедневной и в удовольствие».

5. Стремление к быстрому похудению

Снижение веса в короткие сроки приводит к слабости, стрессу и проблемам со здоровьем. Врачи советуют не прибегать к «волшебным таблеткам» и избегать резких изменений в рационе.

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