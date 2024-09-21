«Не могу похудеть»: топ-5 главных ошибок в стремлении похудеть

Вопросы стройной фигуры актуальны в любое время года. Однако процесс похудения часто сопровождается ошибками, которые могут навредить здоровью. Врач-эпидемиолог и нутрициолог Елена Пудова в разговоре с Gorsite рассказала о типичных ошибках, которые совершают многие в стремлении избавиться от лишних килограммов.