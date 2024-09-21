«Не могу похудеть»: топ-5 главных ошибок в стремлении похудеть

Posted 21 сентября, 11:31
Published 21 сентября, 11:31
Modified 21 сентября, 11:31
Updated 21 сентября, 11:31
Вопросы стройной фигуры актуальны в любое время года. Однако процесс похудения часто сопровождается ошибками, которые могут навредить здоровью. Врач-эпидемиолог и нутрициолог Елена Пудова в разговоре с Gorsite рассказала о типичных ошибках, которые совершают многие в стремлении избавиться от лишних килограммов.
«Одна из частых ошибок в надежде похудеть — это очень мало есть».
Голодные диеты приводят к срывам и замедлению метаболизма. При недостатке питательных веществ ухудшается состояние волос, кожи и настроение. Поэтому Пудова советует забыть о диетах с экстремально низкой калорийностью и сосредоточиться на полноценном питании.
Многие используют мочегонные напитки, но такие средства приводят к потере важных электролитов. Вместо этого специалист рекомендует пить обычную воду, зелёный чай или морсы собственного приготовления.
«Вода помогает „выключать“ ложный голод, когда кажется, что хочется есть».
Продукты с пониженным содержанием жира могут содержать много сахара, что приводит к накоплению жировых запасов.
«Простые углеводы быстро усваиваются и превращаются в жир».
Важно сбалансировать питание, включив умеренное количество жиров, углеводов и белков.
Чрезмерные тренировки могут навредить организму. Важно выбрать регулярные и посильные упражнения, такие как ходьба или плавание.
«Физическая нагрузка должна быть эффективной, ежедневной и в удовольствие».
Снижение веса в короткие сроки приводит к слабости, стрессу и проблемам со здоровьем. Врачи советуют не прибегать к «волшебным таблеткам» и избегать резких изменений в рационе.