Новосибирцев призывают отказаться от шашлыков на выходных

Posted 21 сентября, 03:29
Published 21 сентября, 03:29
Modified 21 сентября, 03:29
Updated 21 сентября, 03:29
ГУ МЧС по Новосибирской области сообщает, что с 21 по 23 сентября почти на всей территории Новосибирской области прогнозируется высокая пожароопасность четвёртого класса. Это означает повышенный риск возникновения пожаров в условиях тёплой и сухой погоды.
Спасатели напоминают, что основной профилактической мерой является соблюдение правил пожарной безопасности. Важно проявлять аккуратность и осмотрительность в повседневных делах, особенно при обращении с огнём.
В случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или 112.
Ранее стало известно, что 11-летний мальчик погиб при пожаре в доме многодетной семьи.