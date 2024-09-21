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Posted 21 сентября, 03:29

Published 21 сентября, 03:29

Modified 21 сентября, 03:29

Updated 21 сентября, 03:29

Спасатели предупредили об опасности жарки шшлыков в сентябре

Новосибирцев призывают отказаться от шашлыков на выходных

21 сентября 2024, 03:29
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Спасатели предупредили об опасности жарки шшлыков в сентябре
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Новосибирской области с 21 по 23 сентября.

ГУ МЧС по Новосибирской области сообщает, что с 21 по 23 сентября почти на всей территории Новосибирской области прогнозируется высокая пожароопасность четвёртого класса. Это означает повышенный риск возникновения пожаров в условиях тёплой и сухой погоды.

Спасатели напоминают, что основной профилактической мерой является соблюдение правил пожарной безопасности. Важно проявлять аккуратность и осмотрительность в повседневных делах, особенно при обращении с огнём.

В случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или 112.

Ранее стало известно, что 11-летний мальчик погиб при пожаре в доме многодетной семьи.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Спасатели#МЧС
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