Новосибирцев призывают отказаться от шашлыков на выходных

ГУ МЧС по Новосибирской области сообщает, что с 21 по 23 сентября почти на всей территории Новосибирской области прогнозируется высокая пожароопасность четвёртого класса. Это означает повышенный риск возникновения пожаров в условиях тёплой и сухой погоды.