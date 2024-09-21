Обрушение стен и плесень: жители аварийного дома умоляют Бастрыкина о расселении

Posted 21 сентября, 04:28
Published 21 сентября, 04:28
Modified 21 сентября, 04:28
Updated 21 сентября, 04:28
Жители дома № 24 на улице Красный Факел в Первомайском районе Новосибирска обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. Их дом находится в аварийном состоянии: канализационные трубы почти полностью сгнили, фундамент просел, а стены и потолки покрыты плесенью и трещинами. Люди опасаются, что здание может обрушиться в любой момент.
По словам жильцов, они неоднократно обращались в местные инстанции, но их просьбы о переселении оставались без ответа. В 2015 году дом получил заключение о его аварийности, и переселение должно было начаться до 2024 года, однако этого не произошло.
Собственники дома рассказали о моральных и физических страданиях из-за ужасных условий проживания. Недавно обрушилась часть стены, но соответствующие службы не отреагировали на происшествие. Отчаявшись, жители надеются, что федеральные органы смогут ускорить их переселение из опасного здания.