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Posted 21 сентября, 04:28

Published 21 сентября, 04:28

Modified 21 сентября, 04:28

Updated 21 сентября, 04:28

Жильцы аварийного дома в Новосибирске просят Бастрыкина о расселении

Обрушение стен и плесень: жители аварийного дома умоляют Бастрыкина о расселении

21 сентября 2024, 04:28
Фото: 2GIS

Жильцы аварийного дома в Новосибирске просят Бастрыкина о расселении

Жители одного из домов в вПервомайском районе живут в невыносимых условиях: стены их жилища буквально трещат по швам. Горожане просят председателя СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации и помочь в расселении.

Жители дома № 24 на улице Красный Факел в Первомайском районе Новосибирска обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. Их дом находится в аварийном состоянии: канализационные трубы почти полностью сгнили, фундамент просел, а стены и потолки покрыты плесенью и трещинами. Люди опасаются, что здание может обрушиться в любой момент.

По словам жильцов, они неоднократно обращались в местные инстанции, но их просьбы о переселении оставались без ответа. В 2015 году дом получил заключение о его аварийности, и переселение должно было начаться до 2024 года, однако этого не произошло.

Собственники дома рассказали о моральных и физических страданиях из-за ужасных условий проживания. Недавно обрушилась часть стены, но соответствующие службы не отреагировали на происшествие. Отчаявшись, жители надеются, что федеральные органы смогут ускорить их переселение из опасного здания.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Бастрыкин#Обрушение#Плесень#Переселение
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