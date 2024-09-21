Парковку на площади Ленина в Новосибирске закроют почти на две недели

Posted 21 сентября, 09:18
Published 21 сентября, 09:18
Modified 21 сентября, 09:18
Updated 21 сентября, 09:18
С 26 сентября площадь Ленина в центре Новосибирска будет частично перекрыта для парковки. Причина — проведение уже традиционной белорусской ярмарки. В первый день на площадь прибудут фуры с товарами из Белоруссии.
Сами торговые точки откроются с 27 сентября, а само мероприятие продлится до 6 октября. Организаторы предупредили, что продажа товаров будет вестись за наличный расчет.
Торжественное открытие ярмарки состоится 28 сентября в 11:00, и торговые точки будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00, а в последний день, 6 октября, — до 13:00.