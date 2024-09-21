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Posted 21 сентября, 09:18

Published 21 сентября, 09:18

Modified 21 сентября, 09:18

Updated 21 сентября, 09:18

Парковку закроют почти на две недели

Парковку на площади Ленина в Новосибирске закроют почти на две недели

21 сентября 2024, 09:18
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Парковку закроют почти на две недели
Припарковать машину на площади Ленина в Новосибирске не получится с 26 сентября. С этого дня там будет проходить белорусская ярмарка.

С 26 сентября площадь Ленина в центре Новосибирска будет частично перекрыта для парковки. Причина — проведение уже традиционной белорусской ярмарки. В первый день на площадь прибудут фуры с товарами из Белоруссии.

Сами торговые точки откроются с 27 сентября, а само мероприятие продлится до 6 октября. Организаторы предупредили, что продажа товаров будет вестись за наличный расчет.

Торжественное открытие ярмарки состоится 28 сентября в 11:00, и торговые точки будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00, а в последний день, 6 октября, — до 13:00.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Торговля#Ярмарка#Перекрытие
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