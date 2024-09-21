Пассажиров бизнес-класса доставили в полицию из-за шутки о бомбе на борту

Согласно источнику, ситуация развернулась после того, как стюардесса начала поправлять сумки на багажной полке. Двум пассажирам, сидевшим на местах 1А и 1С, не понравилось, что их вещи трогают, и в шутку они сказали, что в их ручной клади находится бомба.