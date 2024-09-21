Пассажиров бизнес-класса доставили в полицию из-за шутки о бомбе на борту

Posted 21 сентября, 04:57
Published 21 сентября, 04:57
Modified 21 сентября, 04:57
Updated 21 сентября, 04:57
Инцидент произошел на борту самолета S7 Airlines, вылетавшего из Новосибирска на Камчатку, когда двое пассажиров бизнес-класса заявили о наличии бомбы в их ручной клади. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Согласно источнику, ситуация развернулась после того, как стюардесса начала поправлять сумки на багажной полке. Двум пассажирам, сидевшим на местах 1А и 1С, не понравилось, что их вещи трогают, и в шутку они сказали, что в их ручной клади находится бомба.
Шутка была воспринята всерьез: путешественников немедленно сняли с рейса и доставили в отделение полиции. Самолет задержали для досмотра службой безопасности, правоохранительными органами с собаками и саперами. Никаких угроз не обнаружили, однако рейс был отправлен с двухчасовой задержкой.