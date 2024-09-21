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Posted 21 сентября, 10:21

Published 21 сентября, 10:21

Modified 21 сентября, 10:21

Updated 21 сентября, 10:21

Комары не дают жизни целому дому

Подвальные кровососы атакуют жителей дома в Новосибирске

21 сентября 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
Комары не дают жизни целому дому
С наступлением осени жильцы дома на улице Невельского в Новосибирске столкнулись с необычной проблемой — полчища комаров буквально лишают их сна. Взрослые и дети не могут справиться с кровососущими насекомыми, которые не боятся ни репеллентов, ни фумигаторов.

Как рассказала жительница дома Анна Кадырова в интервью «Вести Новосибирск», проблема появилась еще в мае. Некоторым жильцам даже пришлось временно переехать, так как спасения от комаров не было. Женщина отмечает, что в жару насекомых почти не было, но в восемь вечера они активизируются и не дают спать по ночам.

Многие жильцы, включая детей, страдают от аллергии на укусы комаров. На коже появляются мелкие красные пятна, особенно на открытых частях тела. Стены в квартирах покрыты следами от попыток уничтожить комаров, а некоторые жильцы уже задумались о ремонте. Комары настолько настойчивы, что никакие средства защиты, включая москитные сетки и фумигаторы, не приносят результата. Даже осенние холода не спасают от их нашествия.

Жильцы убеждены, что причиной проблемы является подвал дома. По их мнению, насекомые размножаются там, а затем через вентиляционные трубы попадают в квартиры. Несмотря на многочисленные обращения жильцов, представители управляющей компании настаивают, что насекомые попадают в квартиры через открытые форточки.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Насекомые#Подвал#Аллергия#Комары
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