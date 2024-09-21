Подвальные кровососы атакуют жителей дома в Новосибирске

Как рассказала жительница дома Анна Кадырова в интервью «Вести Новосибирск», проблема появилась еще в мае. Некоторым жильцам даже пришлось временно переехать, так как спасения от комаров не было. Женщина отмечает, что в жару насекомых почти не было, но в восемь вечера они активизируются и не дают спать по ночам.