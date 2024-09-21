Подвальные кровососы атакуют жителей дома в Новосибирске

Posted 21 сентября, 10:21
Published 21 сентября, 10:21
Modified 21 сентября, 10:21
Updated 21 сентября, 10:21
Как рассказала жительница дома Анна Кадырова в интервью «Вести Новосибирск», проблема появилась еще в мае. Некоторым жильцам даже пришлось временно переехать, так как спасения от комаров не было. Женщина отмечает, что в жару насекомых почти не было, но в восемь вечера они активизируются и не дают спать по ночам.
Многие жильцы, включая детей, страдают от аллергии на укусы комаров. На коже появляются мелкие красные пятна, особенно на открытых частях тела. Стены в квартирах покрыты следами от попыток уничтожить комаров, а некоторые жильцы уже задумались о ремонте. Комары настолько настойчивы, что никакие средства защиты, включая москитные сетки и фумигаторы, не приносят результата. Даже осенние холода не спасают от их нашествия.
Жильцы убеждены, что причиной проблемы является подвал дома. По их мнению, насекомые размножаются там, а затем через вентиляционные трубы попадают в квартиры. Несмотря на многочисленные обращения жильцов, представители управляющей компании настаивают, что насекомые попадают в квартиры через открытые форточки.